Yerleştirmeye esas nakil başvurularının başlamasıyla birlikte öğrenciler "TEOG boş kontenjan listesi" aramasını arttırdı ve boş kontenjanları araştırıyor. Öğrencilerin nakil başvurusunda kullanacağı boş kontenjan listesi, Milli Eğtiim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Peki yerleştirmeye esas nakil başvurusu nasıl yapılır? İşte TEOG boş kontenjan listesi ve detaylar...
TEOG BOŞ KONTENJAN LİSTESİ SORGULAMA
Geçtiğimiz günlerde MEB tarafından açıklanan TEOG tercih sonuçlarıyla birlikte yüz binlerce öğrenci bir okula yerleştirilirken, binlerce öğrenci de MEB tarafından açık öğretim lisesine yerleştirildi. Ancak açık öğretim lisesinde eğitim görmek istemeyen adaylara yerleştirmeye esas nakil hakkı tanınıyor.
Yerleştirmeye esas nakil başvurusu yapacak olan öğrenciler, bir yandan da TEOG boş kontenjan listesini araştırıyor. 14 Ağustos'ta (bugün) başlayan yerleştirmeye esas nakil başvurusu, e-Okul üzerinden gerçekleştirilecek.
TEOG boş kontenjan listesini araştıran adaylar için MEB bir internet sitesi oluşturdu. Adaylar MEB tarafından oluşturulan sayfa üzerinden TEOG boş kontenjan listesine ulaşabiliyor.
TEOG BOŞ KONTENJAN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
14-18 Ağustos, 21-25 Ağustos ve 28 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde yapılacak olan yerleştirmeye esas nakil başvurusu ile birlikte öğrenciler, herhangi bir okulun idari bölümünden boş kontenjan şartı aramaya gerek kalmadan 3 tercih yapabilecek.
Yaptıkları tercihi herhangi bir ortaokul müdürlüğünden onaylatacak olan öğrenciler, YEP üstünlüğüne göre yerleştirilmeye başlanacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları da 18 Ağustos, 25 Ağustos ve 6 Eylül tarihlerinde MEB tarafından açıklanacak.
TEOG yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr/ http://oges.meb.gov.tr/ ve https://e-okul.meb.gov.tr/ adreslerinde ilan edilecek. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve okul numarasıyla sonuç bilgilerini sorgulayabilecek. Öğrencilere ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.
TEOG TERCİH, NAKİL VE YERLEŞTİRME İŞLEMİ TAKVİMİ
- 14-24 Temmuz 2017- (Saat 17.00) Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması
- 11 Ağustos 2017- Yerleştirme Sonuçlarının İlanı
- 07 Ağustos 2017- Boş Kontenjanların İlan Edilmesi
- 14-18 Ağustos 2017 - ( Saat 17.00 ) Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
- 21 Ağustos 2017 - Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
- 21-25 Ağustos 2017 ( Saat 17.00) - Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
- 28 Ağustos 2017 - Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
- 28 Ağustos-06 Eylül 2017 (Saat 17.00) - Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
- 08 Eylül 2017 - Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Sonuçlarının ve Taban Puanların İlanı
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