Trabzon Maçka Köprüyanı Mahallesi’nde 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik’in şehit edilmesi tüm Türkiye’yi yasa boğarken, PKK terör örgütünün Karadeniz Bölgesi'ndeki varlığı gündeme geldi. Terör Uzmanı Abdullah Ağar HABERTÜRK TV yayında PKK'nın Karadeniz'e sızma planını değerlendirdi.

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'ın konuşmasının satır başları şöyle:



"PKK aslında etnik radikalizmi amaçlayan bir yapı gibi kendisini göstersede, aslında Türkiye'deki farklılıkları her zaman kaşıyarak her farklılık üzerinden bir terör ve ayrılık üretmeyi planlamış bir örgüt. Bu noktada Karadeniz Bölgesi'ne en başından beri girmeye çalıştı. Bunda istediği gibi başarılı olamadı. Bunu ideolojik anlamda Karadeniz'e sızabilecek yasa dışı silahlı sol terör örgütleri tarafından yapmak gibi bir strateji benimsedi. Suriye'deki iç savaşa dahil oldukları süreçte oradaki Türkiye orijinli silahlı sol görgütler ile işbirliği yaparak bir uygulamaya gitti. Bu yapılanmayı da sözde onların önemli günü 12 Mart tarihinde açıkladılar. Karadeniz'i dört ana bölgeden bir eksen olarak belirlediler. Orada etkili olmaya çalıştılar.



"MAÇKA'DAKİ EYLEMDE BARINMAYA YÖNELİK ANLAYIŞLARI GÖZE ÇARPIYOR"



En son öğrendiğimiz çatışma haberinde örgütün bir eylem anlayışı yok. Barınmaya yönelik bir anlayışı var. Hatta bir hırsızlığın üzerine bina edilen bir araştırma neticesinde temas sağlanıyor. Temas sonunda Eren'i ve bir Başçavuş'umuzu şehit veriyoruz.

"ZİHİN SIZMASI VE TOPLUMSAL KIRILGANLIK AMAÇLANIYOR"



Şöyle okumak gerekiyor. Karadeniz'e mutlaka girmek istiyor. Temel niyeti, hem alana hem zamana yayılmak. Ama sadece Karadeniz Bölgesi olarak tanımlamak doğru değil. Sözde "Halkların Birleşimi Hareketi" üzerinden dört temel eksen belirlemişler. Güneydoğu hariç olmak üzere. Öte taraftan özellikle metropollerde diğer örgütler üzerinden bu 'TAK' gibi, sözde 'Ölümsüzler Taburu' gibi... (Bir takım yeni isimler üretiyorlar) Yeni eylemler yapmak gibi temel stratejileri var. Zihin sızması ve toplumsal kırılganlık amaçlıyorlar.



"KÜÇÜK GRUPLAR HALİNDE GİZLENME STRATEJİSİ GÜDÜLÜYOR"



Karadeniz'deki gruplar küçük. Hem imkan kabiliyeti hem de uygulanmaya çalışılan strateji ile ilgili. Büyük gruplar halinde kendilerini gizlemeleri mümkün değil. Karadeniz Bölgesi eylem ve barınma olarak kolaylıklar sunuyor. Ama ikmal ve lojistik noktalarından çok uzaklaşmış oluyorlar. Toplum içinde barınmaları da zor oluyor. Kırsalda saklanmayıp toplum içine girmiş olsalar çok rahatlıkla deşifre olabilecekler.

"İMHA OLMADAN EYLEM STRATEJİLERİ ÜRETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Mümkün olduğu kadar gözden uzak alanlarda küçük gruplar halinde yaşamaya çalışıyorlar. Örgütte onlara küçülme talimatları veriyor. İmha olmadan eylem stratejileri üretmeye çalışıyorlar. Ama başarılı olamıyorlar.





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