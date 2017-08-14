Adana'dan Şanlıurfa'ya karpuz getiren kamyonun sürücüsü Hüsnü Gülen, sıcak havada serinlemek için kilim üzerinde uyurken, üzerinden kamyonet geçti. Kamyonet sürücüsünün dalgınlığı sonucu aracın altında kalan Hüsnü Gülen ağır yaralanırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

SICAKTAN BUNALINCA YERE KİLİM SERİP UYUDU



DHA'nın haberine göre, olay, geçen Cumartesi günü sebze halinde meydana geldi. Hüsnü Gülen, Adana'da yüklediği karpuzları, kamyonla Şanlıurfa halindeki Aydın Akbaş'ın iş yerine getirdi. Kamyonun kasasındaki karpuzların indirilmesi sırasında sıcaktan bunalan Gülen ise iş yeri önüne kilim serip üzerinde uyumaya başladı. Bu sırada adı öğrenilmeyen bir kamyonet sürücüsü hale karpuz almaya geldi. Karpuzları kamyonetine yükleyen sürücü aracının hemen önünde kilim üzerinde uyuyan Hüsnü Gülen'in yanı başındaki terliklerine basıp kamyonetine bindi.

ÇEVREDEKİLERİN BAĞIRIŞLARIYLA KAMYONETTEN İNDİ



Dalgın olduğu öne sürülen sürücü, direksiyon başına geçerek hareket ettiği aracıyla önünde yatan Hüsnü Gülen'in üzerinden geçti. Çevredekilerin bağrışmaları sonucu aracından inen sürücü, esnafın yardımıyla kamyonetin altında kalan Gülen'i bulunduğu yerden çıkarıp Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Hüsnü Gülen'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaza anı ve öncesi iş yerine ait güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

''YERDE BİRİNİN UYUYACAĞI AKLIMIN UCUNA BİLE GELMEDİ''



Yaşanan kazaya tanıklık eden Aydın Akbaş, kamyonet sürücüsünün dalgın olduğunu söylediğini belirterek, şöyle dedi: "Karpuz almaya gelen sürücü kamyonetiyle yerde yatan şoförün üzerinden geçti. Kendisiyle konuştuğumuzda; 'Ben hiçbir şeyin farkına varmadım, yerde birinin uyuyacağı aklımın ucuna bile gelmedi." dedi. Çok şaşırdım ama yapacak birşey yok."

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