MHP Osmaniye Milletvekili Doç. Dr. Ruhi Ersoy, Burkina Faso'daki terör saldırısında hayatını kaybeden Mehmet Fatih Okur'un naaşının intikali için genel başkanları Devlet Bahçeli'nin himayelerinde konunun en üst düzeyde takipçisi olduklarını açıkladı.

İHA'nın haberine göre; Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden olan, evli ve 2 çocuk babası Mehmet Fatih Okur'un Burkina Faso'da işçi olarak çalıştığı öğrenildi.

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