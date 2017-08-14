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Devlet Bahçeli, Burkina Faso'daki saldırıda ölen Türk için devreye girdi

Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da bir restorana yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden 18 kişi arasında tek Türk olan Mehmet Fatih Okur'un Osmaniyeli olduğu ortaya çıktı

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:44:57 Güncelleme: 16:46:49 İHA

MHP Osmaniye Milletvekili Doç. Dr. Ruhi Ersoy, Burkina Faso'daki terör saldırısında hayatını kaybeden Mehmet Fatih Okur'un naaşının intikali için genel başkanları Devlet Bahçeli'nin himayelerinde konunun en üst düzeyde takipçisi olduklarını açıkladı.

İHA'nın haberine göre; Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden olan, evli ve 2 çocuk babası Mehmet Fatih Okur'un Burkina Faso'da işçi olarak çalıştığı öğrenildi.

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