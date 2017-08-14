Çorum'da cami avlusunda gerçekleştirilen silahlı saldırıda, şadırvanda abdest alan 2 kişi yaralandı.

İsviçre'de yaşayan ve tatil için Çorum'a gelen Ramazan Güllü (27), öğle namazını kılmak için geldiği Ulu Cami'nin şadırvanında abdest aldığı sırada, kız kardeşinin eşi olduğu öğrenilen Üzeyir M'nin (40) silahlı saldırısına uğradı.

Tabancayla açılan ateş sonucu Güllü ensesinden, yanında abdest alan İsmail Yetişgen (76) de kolundan yaralandı.

Olay yerine çağrılan ambulanslarla Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Güllü'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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