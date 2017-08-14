Üniversite tercihini Açık Öğretim Fakültesi'nden yana kullanan öğrenciler, merakla AÖF kayıt tarihlerini bekliyor. Üniversite eğitimini AÖF'te yapacak olan adaylar, "AÖF kayıtları ne zaman başlayacak?" ve "Açık Öğretim Fakültesi kaydı nasıl yapılır?" diye araştırıyor. İşte detaylar...

AÖF KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Binlerce AÖF öğrenci adayının merakla beklediği Açık Öğretim Fakültesi kayıt tarihleri Anadolu Üniversitesi tarafından duyuruldu ve adayların kayıt tarihi için bekleyişi sona erecek.

Kayıt tarihini ve kayıtlarla ilgili önemli bilgileri açıklayan Anadolu Üniversitesi, AÖF internetten kayıt tarihi olarak 21 Ağustos 2017 tarihini duyurdu. Kayıtlar 29 Ağustos'a kadar sürecek ve internetten başvuru yapmayan adayların kayıt işlemleri geçerli sayılmayacak. Aynı zamanda yalnızca internet üzerinden başvuru yapıp kayıt yaptırmayan adayların da kayıtları sayılmayacak.

29 Ağustos 2017 tarihinden sonra kayıt yaptırmak isteyen adaylar sisteme erişemeyecek ve aynı zamanda mazeret kaydı gibi bir ek kayıt dönemi olmayacak.

AÖF KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde yapmak isteyen adaylar, AÖF'ün resmi internet sitesi üzerinden kayıt başvurularını yapacak.

Öğrenciler, AÖF'ün internet sitesi üzerinden istenen bilgileri dolduracak ve böylece kayıt başvurularını gerçekleştirecek.

SINAVSIZ AÖF KAYDI DA MÜMKÜN

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin her hangi bir bölümünden mezun olan veya örgün eğitim alan öğrencilere sınavsız ikinci üniversiteye sınavsız giriş hakkı verildi. AÜ Açıköğretim Fakültesi Balıkesir Büro Yöneticisi Necati Eroğlu, sınavsız giriş konusunda bilgi verdi.

Eroğlu, “Anadolu Üniversitesi (AÜ), üniversitelerin herhangi bir bölümünden mezun (Açıköğretim Fakültesi dahil) olan ya da örgün üniversitede okumaya devam edenler için 37 ön lisans , 18 lisans bölümünü şartsız ve sınavsız okuma imkanı sunuyor. Bu yıl Suudi Arabistan'a da büro açan üniversitemiz, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, İlahiyat (Arapça), İşletme (İngilizce) ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) programlarını da açtı” dedi. Müdür Necati Eroğlu, halen aynı alanda olmamak şartıyla Anadolu Üniversitesi İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakültesi bünyesindeki ön lisans ve lisans programlarından birini tercih ederek ikinci üniversite kapsamında bölüm okuma fırsatının ortaya çıktığını söyledi. Eroğlu, “Hayata ve kendisine bir değer katmak isteyen , ben de bu toplumun bir bireyiyim” diyenler üniversitemizi tercih ediyor” dedi.

AÖF KAYDI İÇİN GEREKEN BELGELER

Lise diploması

Kimlik Fotokopisi

12 Adet vesikalık fotoğraf

Öğrenci katkı payının ödendiğine dair banka dekontu

AÖF ÖĞRENCİSİ OLABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR NELERDİR?

Aşağıda AÖF öğrencisi olabilmeniz için kayıt türleri ve koşulları bulunmaktadır:

En az lise veya dengi okul mezunu olacak/olan adaylar için Yeni Kayıt

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından mezun olacak/olan adaylar için Dikey Geçiş

Örgün öğretimde öğrenci olup açıköğretim sistemiyle öğrenimine devam etmek isteyen öğrenciler için Yatay Geçiş

Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile halen öğrenim gören öğrenciler için İkinci Üniversite

*Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.

AÖF kayıtları

Açık Öğretim Fakültesi kayıt