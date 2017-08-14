KYK yurt başvuruları nasıl yapılır? Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağılı Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) gerçekleştirdiği yurt başvuruları başladı. İstediği üniversiteyi kazanıp, üniversiteye yakın bir yerde barınmak isteyen öğrenciler için KYK yurt başvuruları 14 Ağustos itibariyle gerçekleştiriliyor. Peki, KYK yurt başvuruları nasıl yapılır?

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Üniversite hayali kurarak sınava giren ve sınav sonuçlarına göre üniversiteye yerleşen öğrenciler için KYK yurt başvuruları başladı. Kazandığı üniversiteye yakın bir KYK yurtlarında barınmak isteyen üniversite adayları, e-Devlet üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Öğrencilerin yurt başvurularını yapabilmeleri için e-Devlet şifrelerinin olması gerekmektedir.

E-Devlet şifresi olmayan öğrenciler, en yakın PTT şubesine müracaat ederek, e-Devlet şifresi alabilecekler. Adaylar başvurularını, sisteme giriş yaptıktan sonra site içi arama alanına Gençlik ve Spor Bakanlığı yazıp, gelen ekranda listelenen 'Yurt Başvuru' kısmına tıklamaları gerekmektedir.

e-Devlet KYK yurt başvurusu için tıklayınız...

Başvuru Alanı iki seçenekten oluşmaktadır: ÖSYM ve ARASINIF. 2017-ÖSYS ile Örgün Yüksek Öğrenim Programına Kayıt Yaptırdıysanız ÖSYM; 30 Haziran 2017 ve öncesinde bir Örgün Yüksek Öğrenim Programına Kayıtlı iseniz (Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri hariç) ARASINIF öğrencisi olarak başvuru yapmanız gerekmektedir.

Başvuru Alanını ÖSYM olarak işaretlendiyseniz başvuru türü sadece ön lisans ve lisans olarak; Başvuru Alanını ARASINIF olarak işaretlediyseniz başvuru türü “ön lisans ve lisans ” şeklinde sıralı olarak görülecektir. Size ait olan öğrenim türünü seçiniz ve işleme devam ediniz.

“Seçtiğim öğrenim bilgilerinin doğruluğunu onaylıyorum” kutucuğunu işaretleyerek işleme devam ediniz. Eğer bilgilerin size ait olmadığını ve yanlış olduğunu düşünüyorsanız okulunuzla iletişime geçiniz.

Yüksek Lisansve Doktora programlarına kayıtlı olan veya kayıt yaptıracak bütün öğrenciler ile bu yıl ilk defa 30.06.2017 tarihinden sonra yatay geçiş, dikey geçiş, özel yetenek ya da ek kontenjan ile bir ön lisans/lisans programlarına kayıt yaptıran/yaptıracak bütün öğrencilerin yurt başvuruları ileri bir tarihte alınacak olup gerekli bilgilendirmeler http://yurtkur.gsb.gov.tr/ internet adresinden yapılacak.

YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

2017-2018 öğretim yılında ÖSYM ile ilk defa herhangi bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran hazırlık ve 1. sınıf öğrencileri, 30 Haziran 2017 tarihinden önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitimine devam eden ön lisans/lisans ara sınıf öğrencileri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde eğitim görmekte olan öğrenciler yurt başvurularını 14-20 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek.

KYK, başvuru süresince 7/24 öğrencilerin hizmetinde olacak. Başvuru sırasında yaşanabilecek soru ve sorunlara, haftanın yedi günü 24 saat KYK´nın Kurumsal İletişim Merkezi '444 1961' veya resmi Twitter destek hesabı 'KYK_DESTEK' üzerinden anında çözüm üretileceği belirtildi.

KYK Yurt Başvurusu

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