Yükseköğretim Kurulu ( YÖK) tarafından gerçekleştirilen sağlık alanında lisans tamamlama yerleştirme sonuçları açıklandı. Lisans tamamlama sonuçlarını merak eden adaylar, sonuçları nereden öğrenilebileceğini araştırıyor. Peki, lisans tamamlama sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

LİSANS TAMAMLAMA SONUÇLARI YÖK TARAFINDAN AÇIKLANDI

Adaylar, sağlık alanında lisans tamamlama yerleştirme sonuçlarına Yükseköğretim Kurulu'nun https://yoksis.yok.gov.tr/ internet adresinden giriş yaparak öğrenebilecekler.

Lisans tamamlama sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılacak olan kayıt işlemleri 15 Ağustos 2017 tarihinde başlayacak. Kayıt işlemleri, 22 Ağustos 2017 günü mesai bitimine kadar ilgili üniversitelerce alınacak olup kayıt aşamasında gerekli olan belgeler ilgili üniversitelerden öğrenilmelidir.

SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMA TABAN-TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

Lisans tamamlama sonuçları

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Yükseköğretim Kurulu