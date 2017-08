Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti 16'ncı kuruluş yıldönümünde konuşuyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;



Sevgili dava ve yol arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, kıymetli misafiler sizleri hasretle kucaklıyorum. 14 Ağustos 2001 yılında çıktığımız yolda bugün 16. yılımızı geride bıraktık. AK Parti teşkilatlarında yer almış kurucularımıza, bakanlarımıza milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza ile genel meclis üyelerimize mahalle ve köy temsilcilerimize tek tek ifade edemediğim dava kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. AK Parti davası Türkiye'nin davasıdır. Birlikte çalıştığımız tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rabbime bana böyle dava arkadaşları nasip ettiği için ne kadar şükretsem azdır.



AK Parti davası binlerce yıllık davaya dayanıyor. AK Parti gece gündüz çalışan bir partidir. Dava sahibi herkes gibi çalıştık çalılıyoruz. Gazi Mustafa Kemal ile başlayan Cumhuriyet döneminin iddiasını taşıyan bir partiyiz. Eğitimde sağlıkta adalette emniyette enerjide toplu konutta hayata geçirdiğimiz hizmetlerle milletimizin gönlünü kazandık. Küresel rekabette iddialı bir hale geliyoruz.



Tüm gücümüzü 2053 ve 2071 hedeflerine yoğunlaştıracağız. 26 Ağustos'ta Malazgirt'teyiz. Bundan sonra her 26 Ağustos'ta Malazgirt'te olmak sureti ile 2071'in tohumlarını atacağız.



Milletimizden aldığımız destekle bu gücün altından kalkma gücüne sahibiz yeter ki nerede olduğumuzu unutmayalım. Az önce Sayın Başkanımız ifade etti; O gurur kibir var ya, eğer biz bunları ayaklar altına alabiliyorsak, yol açıktır. Pınar Hisar Cezaevi'ne giderken 'Bu şarkı burada bitmez' dedik. Allah'ın izni ile bitmeyecek.



Milletimiz ile ne diyoruz; "Beraber yürüdük biz bu yollarda beraber ıslandık yağan yağmurda şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor"



"AK PARTİ'NİN HİKAYESİ BİR MİLLETİN AŞK HİKAYESİDİR"



Tüm saldırıları milletimizle göğüsledik. AK Parti'nin hikayesi bir milletin aşk hikayesidir. AK Parti tüm hanelerde, tüm şehirlerde hizmeti olan bir partidir. Az önce sayın Başbakan söyledi; 11 milyon üyemiz var. Şimdi 11 milyon üyemize sesleniyorum. 2019'un Martında, 2019'u Kasım'ında bunu iki ile çarpmaya hazır mıyız? Bunu çarpınca bilesiniz ki devran farklı dönecek.



Mart 2019'da farklı gelişecektir. Eğitimde neler yaptık; 2 bin 70 derslik yaptık. 561 bin öğretmen atadık. 108 yeni üniversite açtık. Biz geldiğimizde gençler 45 liracık alıyordu şimdi 425 lira. Herhalde sayın Başbakanımız artıracaktır. 1870 yeni spor tesisi açıldı. 27 şehrimize 30 büyük stadyum yapıyoruz.



3480 yeni hastane inşaa ettik, 500 bin yeni sağlık çalışanı istihdam ettik. Yeter mi yetmez! Yeni tıp fakülteleri kurararak doktorlarımızı artıralım. Hastanelerimizi modern cihazlarla destekledik. Isparta'da şehir hastanedi kurduk. Oradaki hastalarımızın duaları bize yetecek. Yozgat aynı şekilde bitti. 4 tane şehir hastanesi yapıldı. Şehir hastaneleri 30'u bulacak. 19 bin 100 km bölünmüş yol yaptık. Yahu patika yollardan gidiyorduk. Otoyollara geçtik bunlar durup dururken olmadı.



29 yeni havalimanı inşaa ettik. Artık illa otobüsle gitmeye gerek yok. Değerli kardeşlerim bütün bunları niye yapıyoruz? Çünkü biz efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.



Tarımda hükümetlerimiz döneminde verdiğimiz destek 100 milyar lirayı geçti. Şu anda tarımsal hasılada Avrupa'da bir numarayız, bir numara. Daha iyi olacağız. Bakın çok enteransandır; garip guraba ülkelere yardımda Amerika bir numara, biz iki numarayız! Veren el alan elden hayırlıdır. Şu an 720 bin engelli kardeşimize destek veriyoruz. Devletin el uzatmadığı kimsenin kalmamasını hedeliyoruz. Geçmiş dönemlerde ihmal edilimiş ne kadar sorun varsa çözdük, çözmeye devam edeceğiz.

