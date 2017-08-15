Üsküdar'da 3 çocuğundan ikisini öldürüp birini ağır yaralayan Aslan Güleryüz hakkında eşini darp ettiği gerekçesiyle "eşe karşı basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre işportacılık yapan Aslan Güleryüz geçen hafta sabah saatlerinde çocuklarıyla tartışmaya başladı. Daha sonra da mutfaktan aldığı bıçakla çocuklarını yaraladı. 20 yaşındaki Ahmet ve Onur Güleryüz hayatını kaybederken, 22 yaşındaki Orçun Güleryüz ise ağır yaralandı. Gözaltına alınan Aslan Güleryüz'ün, "Çocuklar benden değil. Karım da beni aldatıyordu. Bu nedenle kendisiyle de defalarca tartıştık. 10 gün kadar önce de evi terkederek Manisa'ya gitmişti. Annelerinin gitmesinden de çocuklar beni sorumlu tutuyor ve üzerime geliyorlardı. Olay günü de aynı sebeple kavga ettik. Ben de bıçağı alarak 3'ünü de bıçakladım. Daha sonra da karım Songül'ü arayarak, ‘Sen beni aldattın. Çocuklar da benden değil. Onları öldürdüm' dedim" dediği öğrenildi. Güleryüz "altsoydan akrabayı kasten öldürme" ve "altsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 10 Ağustos günü tutuklandı.



ŞİKAYETÇİ OLDU, VAZGEÇTİ

Olayın ardından Aslan Güleryüz'ün eşi S.G.'nin 1 Ağustos 2017 tarihinde, "nitelikli cinsel saldırı" ve "kasten yaralama" suçlarından Üsküdar Asayiş Büro Amirliği'ne şikayet ettiği ancak şikayetinden 3 gün sonra vazgeçtiği ortaya çıktı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada S.G., eşinin cinsel ilişki sırasında kendisini tokatladığı gerekçesiyle şikayetçi olup olayın büyümemesi için şikayetinden vazgeçtiği belirtildi.



1 YIL 6 AY HAPİS İSTEMİ

S.G.'nin hastaneden aldığı darp raporunun delil olarak gösterildiği iddianamede, Aslan Güleryüz'ün, "eşe karşı basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Güleryüz hakkında yürütülen "nitelikli cinsel saldırı" suçu ise şikayete bağlı olması nedeniyle takipsizlik kararı verildi. Güleryüz'ün yargılanmasına önümüzdeki günlerde Anadolu 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.