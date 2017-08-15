Vatandaşların kamu ve vatandaşlık hizmetini internet üzerinden kolayca yapabildği e-Devlet sistemi, ülkemizde milyonlarca kşi tarafından yoğun bir şekilde kullanılıyor. Peki e-Devlet şifresi nasıl alınır? e-Devlet giriş nasıl yapılır? İşte detaylar...

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin internet üzerinden kolayca yapılması için sunulan e-Devlet sistemi, günümüzde birçok devlet hizmetinin internet üzerinden yapılabilmesini sağlıyor.

Tüm kamu hizmetlerine tek bir yerden erişme imkanı sunan e-Devlet ile vatandaşlar çok hızlı ve kolay bir şekilde yapmak istediği işlemi gerçekleştirebiliyor.

e-Devlet şifresi almak isteyen vatandaşların PTT'ye başvurmaları gerekmektedir. Üzerinde T.C. Kimlik Numarası ve fotoğraf bulunan kimlikleriyle birlikte PTT'ye başvuran vatandaşlar, 2 TL işlem ücreti ödeyerek e-Devlet şifresini alabilirler.

E-DEVLET GİRİŞ NASIL YAPILIR

Şifre sahibi olan vatandaşlar, e-Devlet sistemine www.turkiye.gov.tr adresinden e-Devlet şifresi, mobil imza, internet bankacılığı, e-İmza ve T.C. Kimlik Kartı yardımıyla giriş yapabilirler.

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E-DEVLET SİSTEMİNDE HANGİ HİZMETLER BULUNMAKTADIR?

Tek bir noktadan tüm kamu hizmetlerine erişim imkanı sağlayan e-Devlet'in sağladığı hizmetler her gün artmaktadır. Günümüzde e-Devlet üzerinden verilen hizmetlerde genel olarak aşağıdaki hizmetler yer almaktadır;

Bilgilendirme hizmetleri

Entegre elektronik hizmetler

Ödeme işlemleri

Kurum ve kuruluşlara kısa yollar

E-DEVLET SİSTEMİNİN GETİRDİĞİ KOLAYLIKLAR

e-Devlet Kapısı; elektronik ortamdan sunulan kamu hizmetlerine tek bir adres (www.turkiye.gov.tr) üzerinden erişim imkanı sunmaktadır. Bizzat kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan kamu hizmetleri ile ilgili doğru ve güncel bilgilere ulaşma imkanı sağlamaktadır.

Kamu kurumları arasında bilgi ve belgelerin paylaşımı e-Devlet Kapısı tarafından sunulan hizmetler ile de sağlanabilmektedir. e-Devlet Kapısında tek bir kimlik doğrulaması sayesinde birçok hizmete ikinci bir kimlik doğrulamasına gerek duyulmadan erişilebilmektedir.

e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak bazı elektronik hizmetler için (vergi, harç vb.) ödeme yapılması gerektiğinde ödeme birimi hizmeti sayesinde bu işlem Kapı üzerinden kolayca yapılabilmektedir. e-Devlet Kapısının amacı, tek bir adres üzerinden güvenli bir şekilde kamu hizmetlerinin vatandaşlarımıza sunulmasıdır. e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan elektronik hizmetlerde vatandaşlarımızca şifre, elektronik imza, mobil imza, internet bankacılığı, T.C. kimlik kartı gibi kimlik doğrulama araçları kullanıldığından, kişisel bilgiler e-Devlet Kapısı üzerinden sadece ilgili vatandaşlarımıza sunulmaktadır.

E-DEVLET ŞİFRESİNİ KİMLER ALABİLİR?

15 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, mavi kartlılar ve yabancılar üzerinde T.C kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğini (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı, geçici koruma kimlik belgesi) ibraz ederek şahsen ya da vekaleti olan kişi aracılığıyla (vekalette “e-Devlet Şifresi almaya yetki olduğuna dair ibare bulunmalıdır)başvuru yaptığında PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerinden e-Devlet kapısı şifrelerini alabilirler. Bunun yanı sıra mahkeme kararıyla kendine vasi tayin edilmiş kişiler vasileri aracılığıyla e-Devlet Kapısı şifresi temin edebilirler. Bu durumlar harici başkaları adına şifre alımı mümkün değildir.

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E-Devlet Şifresi Nasıl Alınır?

E-devlet nedir?