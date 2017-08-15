Yükseköğretim Kurulu ( YÖK) tarafından dün açıklanan lisans tamamlama sonuçlarının ardından kayıtlar için de bekleyiş sona erdi. Sağlık alanında lisans tamamlama yapmak isteyen adaylar, kayıt işlemlerine bugün başlıyor. Peki lisans tamamlama kaydı nasıl yapılır? Lisans tamamlama kaydı nereden yapılır? İşte detaylar...

LİSANS TAMAMLAMA KAYITLARI BAŞLADI

YÖK tarafından alınan lisans tamamlama kayıtları, bugün itibarıyla alınmaya başlandı. Sağlık alanında lisans tamamlama için kayıt yaptıracak olan adaylar, YÖK'ün internet sitesi üzerinden kayıtlarını gerçekleştirecekler.

Bilindiği üzere lisans tamamlama yerleştirme sonuçları dün YÖK tarafından açıklanmış ve adaylar hangi kurumda lisans tamamlama yapacaklarını öğrenmişlerdi.

Lisans tamamlama kayıt işlemleri, YÖK'ün internet sitesinde yer alan bilgiye göre 15 Ağustos 2017 (bugün) başlayacak ve 22 Ağustos 2017 tarihine kadar sürecek.

LİSANS TAMAMLAMA KAYDI NASIL YAPILIR?

Lisans tamamlama yerleştirme sonuçlarının dün açıklanmasıyla birlikte adaylar lisans tamamlama kayıtları için bekleyişe geçmişti. Bugün alınmaya başlanan lisans tamamlama kayıtları için adaylar harekete geçti.

22 Ağustos'a kadar sürecek olan lisans tamamlama kayıt işlemleri, adayların kazandıkları ilgili üniversiteler tarafından alınacaktır.

Aynı zamanda kayıt için gerekli olan belgeler de yine üniversiteler tarafından adaylara bildirilecek. Bu nedenle adayların lisans tamamlama kaydı için üniversitelere gitmeden önce mutlaka kayıt için hangi belgelerin gerekli olduğunu sorgulamaları gerekmektedir.

Lisans tamamlama

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