Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 17 yaşındaki genci iş yerinin önünde tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen zanlı adliyeye gönderildi.



Alınan bilgiye göre, Yavuzlar Mahallesi Kışla Caddesi'nde dün 17 yaşındaki Muhammet Reşit Yıldırım'ın iş yerinin önünde silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı Emrah B'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

TECAVÜZ İDDİASI



Zanlının ifadesinde kızı F.N.B'nin (15) maktulün tecavüzü sonucu hamile kaldığını öne sürerek bu konudan dolayı şikayetçi olduklarını ancak gencin tutuksuz yargılandığını söylediği öğrenildi. Şüpheli Emrah B, sağlık kontrolü için getirildiği Adana Adli Tıp Birimi'nde de gazetecilere tecavüz iddiasını tekrarlayarak cinayeti bu nedenle işlediğini iddia etti. Zanlı sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



Bu arada, psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen F.N.B'nin tedavi gördüğü öğrenildi.



VURULMUŞ HALDE BULUNMUŞTU



Yavuzlar Mahallesi'nde silahlı kavga olduğu ihbarını üzerine olay yerine giden polis ekipleri, 17 yaşındaki Muhammet Reşit Yıldırım'ı iş yerinin önündeki hafif ticari araçta tabancayla vurulmuş halde bulmuştu.



Yaralı olarak iş arkadaşları tarafından aynı araçla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.



Olayın zanlısı olduğu belirlenen Emrah B. ise yakalanmıştı.