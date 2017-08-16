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Habertürk Gece Kartalları'na ilk gece eşlik etti

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 03:00:28

386 bekçi ‘Gece Kartalları’ ismiyle önceki gece İstanbul’da göreve başladı. Kentin farklı noktalarında güneşin batışından doğuşuna kadar görev yapacak bekçilere ilk gün polisler eşlik etti. Habertürk’ün gece boyunca birlikte dolaştığı bekçileri gören mahalleli şaşkınlık yaşasa da eski günleri hatırlamaktan mutlu. Bu uygulamaya en çok “Bağırınca sesimizi duyacak” diyen esnaf sevindi

  • 1 Habertürk Gece Kartalları'na ilk gece eşlik etti
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    Gazete Habertürk'ten Uzay Kesmen'in haberine göre; Türkiye’de daha önce var olan bekçilik uygulamasına önceki gece yeniden başlandı. Ancak bu kez “Gece Kartalları” ismiyle görev başındalar. Özel Harekât polislerinin katıldığı derslerde araç durdurma ve silah kullanma teknikleri öğrenen 386 Gece Kartalı, 22.00-06.00 saatleri arasında görev yapacak. 

  • 2 Habertürk Gece Kartalları'na ilk gece eşlik etti
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    HABERTÜRK, mahallelerin güvenliğini ve asayişini sağlayacak bekçilerin ilk devriyelerine eşlik etti. Üsküdar Kısıklı Devriye Ekipler Amirliği’nden çıkan bekçiler, resmi ekip araçlarıyla sirenler eşliğinde görev yapacakları mahallelere dağıldı. İstanbul’da ilerleyen günlerde eğitimi süren 136 ve diğer işlemleri devam eden 178 kişi olmak üzere 314 bekçi daha göreve başlayacak. Böylece İstanbul’da görev yapan bekçi sayısı 700’e ulaşacak.

  • 3 Habertürk Gece Kartalları'na ilk gece eşlik etti
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    İLK GECE KİMLİK KONTROLÜYLE GEÇTİ

     

    8 saat çalışma ve haftada 1 gün istirahat esasına göre çalışacak bekçiler, ilk devriyelerinde ana cadde ve sokaklarda şüpheli kişiler üzerinde gece boyu kimlik kontrolü ve üst araması yaptı. Her mahallede en az iki kişi nöbet tutacak bekçilere, ilk etapta bir polis de eşlik etti. Bekçiler, zaman zaman sokak aralarında düdük çaldı.

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  • 4 Habertürk Gece Kartalları'na ilk gece eşlik etti
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    ESNAF ÇOK MEMNUN

     

    Üsküdar Yavuztürk Mahallesi’ne gelen 2 bekçi, ilk mesailerine cadde üzerindeki esnafla tanışarak başladı. Cadde boyu yürüyen bekçilerin önü sürekli “Hayırlı olsun” diyen esnaf tarafından kesildi. 

  • 5 Habertürk Gece Kartalları'na ilk gece eşlik etti
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    Esnaf uygulamadan son derece memnun ancak bekçilerin göreve başlayacağından haberi olmayan mahalleli şaşkın. Bazı mahalleliler, kahverengi üniforması, göğsünde “Bekçi” yazılı polis amblemleriyle dolaşan “Gece Kartalları”na ilk bakışta anlam veremedi. Bunun üzerine bekçiler kendilerini tanıttı. 

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