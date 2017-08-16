16 Ağustos 2017 Çarşamba, 03:00:28 | Güncelleme: 03:07:42
386 bekçi ‘Gece Kartalları’ ismiyle önceki gece İstanbul’da göreve başladı. Kentin farklı noktalarında güneşin batışından doğuşuna kadar görev yapacak bekçilere ilk gün polisler eşlik etti. Habertürk’ün gece boyunca birlikte dolaştığı bekçileri gören mahalleli şaşkınlık yaşasa da eski günleri hatırlamaktan mutlu. Bu uygulamaya en çok “Bağırınca sesimizi duyacak” diyen esnaf sevindi
1
1|15
Gazete Habertürk'ten Uzay Kesmen'in haberine göre; Türkiye’de daha önce var olan bekçilik uygulamasına önceki gece yeniden başlandı. Ancak bu kez “Gece Kartalları” ismiyle görev başındalar. Özel Harekât polislerinin katıldığı derslerde araç durdurma ve silah kullanma teknikleri öğrenen 386 Gece Kartalı, 22.00-06.00 saatleri arasında görev yapacak.
2
2|15
HABERTÜRK, mahallelerin güvenliğini ve asayişini sağlayacak bekçilerin ilk devriyelerine eşlik etti. Üsküdar Kısıklı Devriye Ekipler Amirliği’nden çıkan bekçiler, resmi ekip araçlarıyla sirenler eşliğinde görev yapacakları mahallelere dağıldı. İstanbul’da ilerleyen günlerde eğitimi süren 136 ve diğer işlemleri devam eden 178 kişi olmak üzere 314 bekçi daha göreve başlayacak. Böylece İstanbul’da görev yapan bekçi sayısı 700’e ulaşacak.
3
3|15
İLK GECE KİMLİK KONTROLÜYLE GEÇTİ
8 saat çalışma ve haftada 1 gün istirahat esasına göre çalışacak bekçiler, ilk devriyelerinde ana cadde ve sokaklarda şüpheli kişiler üzerinde gece boyu kimlik kontrolü ve üst araması yaptı. Her mahallede en az iki kişi nöbet tutacak bekçilere, ilk etapta bir polis de eşlik etti. Bekçiler, zaman zaman sokak aralarında düdük çaldı.
HABERİN DEVAMI
4
4|15
ESNAF ÇOK MEMNUN
Üsküdar Yavuztürk Mahallesi’ne gelen 2 bekçi, ilk mesailerine cadde üzerindeki esnafla tanışarak başladı. Cadde boyu yürüyen bekçilerin önü sürekli “Hayırlı olsun” diyen esnaf tarafından kesildi.
5
5|15
Esnaf uygulamadan son derece memnun ancak bekçilerin göreve başlayacağından haberi olmayan mahalleli şaşkın. Bazı mahalleliler, kahverengi üniforması, göğsünde “Bekçi” yazılı polis amblemleriyle dolaşan “Gece Kartalları”na ilk bakışta anlam veremedi. Bunun üzerine bekçiler kendilerini tanıttı.
6
6|15
Mahalledeki uyuşturucu ve hırsızlık olaylarından yakınan mahallelilerden “Eski günlerimi hatırladım” diyenlerin yanı sıra ilk günden “Bekçi sayısı yetersiz” diyen de oldu.
HABERİN DEVAMI
7
7|15
Doğma büyüme Yavuztürklü olduğunu söyleyen Sedat Bayrak, “Eskilerden biliyorum. Bekçiler çok güzel uygulama yapıyorlardı. Mahallemizde bekçi varken araçlarımızın kapıları açık dururdu. Bekçilerin bize verdiği öyle bir güvence vardı.
8
8|15
Aradan yıllar geçti. Şimdi 53 yaşındayım. O üniformalarla bekçileri sokağımda görünce harika, güvende hissettim” dedi. “Biz mahallemize sahip çıkmaya çalışıyoruz” diyen mahalle sakini Şafak Van da “Bekçi abilerimizin de gelmesiyle daha güzel oldu. Birbirimize destek olacağız. Bundan sonra bir olay olduğunda gideceğimiz yeri biliyoruz. Sorumluluk onlarda. Çok sevindik” dedi.
9
9|15
Çok sevindik” dedi. Mahalle esnafı Erdem Öztürk ise “Güvenliğimiz açısından çok yerinde bir karar olmuş” dedi ve ekledi: “En azından diğer ekipler yetişene kadar bekçiler olaylara daha hızlı müdahale eder. Biri polis diye bağırınca sesimizi duyacak birileri var artık.”
HABERİN DEVAMI
10
10|15
8 BİN KİŞİ ARASINDAN SEÇİLDİLER
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, mahallelerde güvenliğin sağlanması için 8 Şubat’tan itibaren bekçiliğe müracaat eden 8 bin 320 kişiden 700’ünü seçmiş, teorik ve uygulamalı eğitimden geçen bekçilere, Özel Harekât polislerinin katıldığı derslerde araç durdurma ve silah kullanma teknikleri öğretilmişti.
11
11|15
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, “Gece Kartalları ismine layık olmalarını istiyoruz. Çakı gibi başlayacağız. İlk etapta bir bekçi, bir polis memuru olarak görev yapacaklar. Bundaki amaç, bekçileri görev yapacakları yerlere alıştırmaktır.
12
12|15
Birtakım olaylar karşısında daha rahat hareket etmelerini sağlamaktır. Sonra ilerleyen zamanlarda görevlendirme iki bekçi şekline dönecek. Başka devriyeler de onlarla irtibatlı olacak. Dolayısıyla bekçi düdüğünü çaldıklarında en az 7-8 kişi bir araya gelebilecek. Ben bu yeni sistemin bize çok büyük katkılar getireceğine inanıyorum” demişti.