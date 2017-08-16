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İLK GECE KİMLİK KONTROLÜYLE GEÇTİ

8 saat çalışma ve haftada 1 gün istirahat esasına göre çalışacak bekçiler, ilk devriyelerinde ana cadde ve sokaklarda şüpheli kişiler üzerinde gece boyu kimlik kontrolü ve üst araması yaptı. Her mahallede en az iki kişi nöbet tutacak bekçilere, ilk etapta bir polis de eşlik etti. Bekçiler, zaman zaman sokak aralarında düdük çaldı.