Gazete Habertürk'ten Kenan Taşkın ve Mustafa Bayrak'ın haberine göre; Danıştay’ın ‘madencilik yapılabilir’ yönündeki yerel mahkeme kararını onamasının ardından madencilik faaliyetlerinin başladığı Artvin’in Kafkasör Yaylası Cerattepe bölgesinde su kaynaklarının kirlendiği ileri sürüldü. Bölge sakinleri Cerattepe maden sahasının kuzey ve güney galeri bölgesinden çıkan atıkların bırakıldığı sudan içen hayvanlarının hastalandığını, tarım ürünlerinde ise verimin azaldığını söyledi.

Yüzlerce ağaçın kesildiği, çıkarılan hafriyatın ormana bırakıldığı ve çalışmalar sırasında kullanılan dinamit yüzünden köylülerin geceleri uyuyamadıkları belirtildi. Yeşil Artvinliler Derneği Başkanı Neşe Karahan, maden sahası içinden geçen Gavut Deresi’nin çıkarılan atıklar yüzünden renginin değiştiğini belirterek, “Su gri oldu, hemen yanından gecen İdliyet deresinden ise berrak su akıyor. Bir de maden çıkarıldığı zamanki durumu düşünün! Aldığımız numuneleri Çevre, Orman Müdürlüğü ile DSİ ve Milli Parklara gönderdik. Bir süre önce hepsinden ‘Sorun yok’ yanıtı verildi.

Tam teşekküllü laboratuvarda kendimiz tahlil ettireceğiz” dedi. Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim görevlisi Yrd. Doç Dr. Sevim İnanç ise çıkarılacak maden nakliyatı için yapılacak teleferik sistemi yüzünden çok sayıda ağacın tahrip edileceğini belirterek, “60 bine yakın ağacın kesileceği söyleniyor” diye konuştu. Arıcılık Kooperatifi Başkanı Hasan Yaşar da “Tarım Bakanlığı’nın desteğiyle 2 bin 200 kovanlık projemiz var. Burada 5 bin kolonilik potansiyel var. Madenden kazanılacak parayı sadece balla kazanabiliriz” dedi.

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