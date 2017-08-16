ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Adana
GÜNDEM

Adana'da motosiklette kişiler silahlı saldırıya uğradı: 2 kişi öldü

Adana'da motosikletle seyir halindeyken kimliği belirlenemeyen şahısların silahlı saldırısına uğrayan iki kişi yaşamını yitirdi

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 23:06:04 Güncelleme: 23:23:08 AA

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde motosikletle seyir etmekte olan Ömer Canpolat ile Cumali Baysal, mahalle muhtarlığı önündeyken kimliği belirlenemeyen şahısların silahlı saldırısına uğradı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden vurularak ağır yaralanan Canpolat ve Baysal, ambulanslarla AdanaNumune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel Güney Adana hastanesine kaldırıldı. Her iki şahıs yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Polis, kaçan şüphelileri bulmak için araştırma başlattı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER