Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde motosikletle seyir etmekte olan Ömer Canpolat ile Cumali Baysal, mahalle muhtarlığı önündeyken kimliği belirlenemeyen şahısların silahlı saldırısına uğradı.





Vücutlarının çeşitli yerlerinden vurularak ağır yaralanan Canpolat ve Baysal, ambulanslarla AdanaNumune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel Güney Adana hastanesine kaldırıldı. Her iki şahıs yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.







Polis, kaçan şüphelileri bulmak için araştırma başlattı.