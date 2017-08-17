Yurtiçinde devam eden FETÖ operasyonlarında tutuklanan ve gözaltına alınanlar listesine her geçen gün yeni isimler ekleniyor. 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 17 Ağustos 2017 Perşembe günü raporu.

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ESKİ MALİYE BAKANLIĞI ÇALIŞANI 70 KİŞİYE FETÖ'DEN GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen eski Maliye Bakanlığı çalışanı 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. (AA)



ZONGULDAK'TA 14 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 14 kişi adliyeye getirildi.



Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları iddiasıyla il genelinde gözaltına alınanlardan 14 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından, Berat K, İsmail A, Abdulkadir B, Cemil B, Recep E, Ömür M, Ahmet B, Türker S, Mustafa Furkan A, Emre S, Eyüp T, Selim K, Adem Y, ve Fatih U. geniş güvenlik önlemi altında adliyeye götürüldü.



Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, 11 Ağustos'ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "ByLock" kullanıcısı oldukları iddia edilenlere yönelik, il genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenlenmiş, operasyonda 11'i kadın 27 şüpheli gözaltına alınmıştı.



Operasyon kapsamında 15 Ağustos'ta, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanmış, 3 kişi ise adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakılmıştı.



Gözaltına alınan şüpheliler arasında üniversite öğrencisi, KHK ile meslekten ihraç edilenlerin yanı sıra özel sektörde çalışanların da bulunduğu belirtilmişti. (AA)

ANTALYA'DA 7 KİŞİ TUTUKLANDI



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen 'FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 Maliye çalışanından, 7'si silahlı terör örgütün üyesi olmak suçundan tutuklandı.

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince 1 Ağustos'ta yapılan operasyonda aralarında gelir uzmanı, gelir uzman yardımcısı, vergi müfettiş yardımcısı ile veri hazırlama ve kontrol işletmeninin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları yapılan şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı öne sürülen aralarında gelir uzmanı, gelir uzman yardımcısı, vergi müfettiş yardımcısı, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve bir eczacının da bulunduğu 7 kişi adliyeye sevk edildi. Antalya 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheliler A.Ş., E.Ş., M.Ç., N.S., S.S.T., S.G. ve Z.Y. silahlı terör örgütü üyesi olmak şüphesiyle tutuklandı. (DHA)