Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi sınırları içinde bulunan Olimpos tatil merkezinde vatandaşların ihbarı üzerine tekne ve fiberbotlara operasyon düzenlendi.

İHA'nın haberine göre, Olimpos tatil merkezinde denize giren tatilciler teknelerin can güvenliklerini tehdit ettiğini gerekçe göstererek Kumluca Belediyesi'ne ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren Kumluca Belediyesi Zabıta Ekipleri, Kumluca İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı ekipleri ve Müze Müdürlüğüne bağlı görevliler, Olimpos sahiline operasyon düzenledi.

EL KONULDU

Operasyona katılan ekipler, büyük teknelerle kıyıya yaklaşıp yolcuları fiber botlarla karaya taşıyan ve karadan tekneye taşıyan turizmcileri yaptıkları işin yasal olmadığı konusunda uyardı. Uygun olmayan şartlar altında gıda maddesi satan, şemsiye, kano ve deniz bisikleti gibi araçları kiraya vererek haksız ticari gelir elde edenler İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı Ekipleri, Kumluca Belediyesi Zabıta Ekipleri ve Müze Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından uyarıldı. Ekipler yaptıkları denetlemelerde kanolara, deniz bisikletlerine, şemsiyelere, açıkta uygun olmayan ortamlarda ekmek arası balık yapanların malzemelerine el koydu. Kano ve deniz bisikletleri kamyonlara yüklenerek ilçe merkezine taşındı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, "İlçemize bağlı Yazır Mahallesi sınırları içinde bulunan Olimpos tatil merkezinde uygunsuz ortamlarda gıda satanlar, büyük teknelerin kıyıya yaklaşması ve botlarla karaya yolcu indirmek kaydıyla haksız ve yasal olmayan yollarla ticaret yapanlar uyarıldı ve malzemelerine el kondu. Biz gereken denetimleri yapıp yapılanları engellemeye çalışıyoruz. Tüm çalışmalarımız tatilcilerimizin ve yerel halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak içindir" dedi.