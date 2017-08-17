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Balıkesir'de orman yangını

Bölgeye 2 amfibik uçak, 6 helikopter, 36 arazöz ve 3 dozer ile çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi

17 Ağustos 2017 Perşembe, 17:09:56 Güncelleme: 17:40:01

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı, Şeytan Sofrası mevkisinde orman yangını çıktı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, yaptığı açıklamada, Şeytan Sofrası mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını söyledi.



Kırcı, bölgeye 2 amfibik uçak, 6 helikopter, 36 arazöz ve 3 dozer ile çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildiğini belirterek, "Bölge turizm anlamından çok önemli. Yerleşim yerlerini tehdit etmeden kontrol altına almayı planlıyoruz. Ben de bölgeyi şu anda havadan kontrol ediyorum. Ekibin başındayım." dedi.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 5 dakika önce
    Yakmayin arkadas artij surayi heryer bina oldu
  • Misafir 9 dakika önce
    Dünyanın 2. Oksijen deposu burayı koruyup muhafaza edemezsek yazık bizlere
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