İstanbul Kadıköy Kızıltoprak yolunda patenler ile girmeleri yasak olan yola giren 7 genç yürekleri ağızlara getirdi.



OTOMOBİLİN ARKASINA TUTUNDULAR!



Yaklaşık 30 kilometre hız ile giden otomobilin arkasına tutunan gençler hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Araçların hızlı geçişine aldırış etmeden ilerleyen gençler, kendilerini görüntüleyen kişiden videoyu istemeyi de ihmal etmedi.

Sürücülerin kendisine korna çalmasına aldırış etmeyen gençler gecenin karanlığında kayboldular. Tüm bu yaşanan anlar Haberturk.com WhatsApp Hattı'na gönderilen video ile gözler önüne serildi.

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