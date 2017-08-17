Binlerce adayın merak ve heyecanla beklediği STS Tıp Doktorluğu Sınavı için ÖSYM tarafından bugün sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar sınav giriş belgesini çıkararak sınava katılacaklar. Peki STS sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? STS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte detaylar...

STS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

STS sınav giriş belgesi almak isteyen adayların, ilk olarak ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) giriş yapmaları gerekmektedir. Sisteme T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi ile giriş yapan adaylar, sol menüde yer alan Başvurularım sekmesinden STS için sınav giriş belgesi edinebilirler.

Böylece 27 Ağustos 2017 tarihinde yapılacak olan STS için adaylar sınava girecekleri bina/salon bilgilerini gösteren sınava giriş belgesine sahip olacaklar ve sınava katılacaklar.

Sınav giriş belgesi yanında olmayan ve sınav giriş belgesinde fotoğrafı olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır.

Dikkat: 2017-STS Tıp Doktorluğu (Sonbahar Dönemi) 1. Aşama saat 10:00’da başlayacak olup sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Saat 09:45’ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacaklardır.

Dikkat: 2017-STS Tıp Doktorluğu (Sonbahar Dönemi) 2. Aşama saat 14:30’da başlayacak olup sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Saat 14:15’ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacaklardır.

Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesi'nden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur;

Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı

Süresi geçerli pasaport, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı

Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar

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STS sınav giriş belgesi

STS sınav giriş yerleri

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