CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün TBMM’de, CHP Grup Toplantı Salonu’nda İngiltere’nin Avrupa ve Amerika’dan sorumlu devlet bakanı Alan Duncan ile görüştü. Görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da hazır bulundu. Görüşme, 30 dakika sürdü.

Gazete Habertürk'ten Düzgün Karadaş'ın edindiği bilgilere göre; toplantıda konuk bakan, 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasındaki gelişmeler, seçim güvenliği, Anayasa referandumu ve 2019 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda CHP Lideri ile görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede Duncan’ın “Adalet Yürüyüşü”nün güçlü bir mesaj verdiğini ve bunun dünyada duyulduğunu belirtmesi üzerine, Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki günlerde Adalet Kurultayı toplayacakları bilgisini vererek, güçler ayrılığının her zamankinden daha fazla önem taşıdığı bir dönemde olduklarını, iktidarın demokrasi açısından iyi bir sınav vermediğini ifade ettiği kaydedildi.

Duncan’ın CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun ardından kendisinin de tutuklanacağına ilişkin iddiaları sorması üzerine, Kılıçdaroğlu’nun “Süreç hukuki değil, siyasi yönlendirmeyle bu hale geldi. İktidar siyasi olarak bu olayı kullanmaya çalışıyor. Ne yazık ki ülkemizde güçler ayrılığı ilkesi bitti. Hukukun üstünlüğü ilkesi yerine, bir kişinin üstünlüğü söz konusu. Yargı da bu çerçevede muhalifleri sindirmek ve korkutmak için araç olarak kullanılıyor” dediği öğrenildi.

‘MÜCADELE EDECEĞİZ’

Kendisine yönelik suçlamaların iktidar tarafından siyasi olarak CHP’nin susturulması amacıyla gündeme getirildiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu’nun, “Ne yaparlarsa yapsınlar susmayacağız, mücadele etmeye devam edeceğiz. Demokrasi için bedel ödemekten korkmuyoruz. Avrupa standartlarında bir demokrasiyi ülkemize getirmek için her türlü bedeli ödemeye hazırız. Bunu göze alarak yola çıktık” açıklamasını yaptığı ifade edildi.

‘AÇIKLAMAK İÇİN ERKEN’

İngiliz bakanın Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin sorularını da yanıtlayan CHP Lideri’nin, “Seçimler 2019’da yapılacak. Hazırlıklarımız devam ediyor. Seçimi kazanmak için stratejimiz hazır ancak bunu açıklamak için henüz erken. Referandum sonuçları bize gösterdi ki ülkenin yüzde 50’si parlamenter sistemi istiyor. 2019 seçimlerinde halkımızın bu tercihini karşılayacak, parlamenter sistemi güçlendirecek, toplumun tüm kesimlerinin katkısıyla hazırlanacak yeni bir Anayasa değişikliği teklifiyle seçmenin önüne çıkmak gerekiyor. Bunun için çalışmalarımıza şimdiden başladık” bilgisini verdiği dile getirildi.