ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İstanbul Tuzla
GÜNDEM

Tuzla'da kocasıyla tartışan kadına yardım eden kadın sürücü konuştu

Çığlığı duyup o yine gittiğini ifade eden kadın, "Arabama binmesini söyledim. Engellemeye çalışan adamla tartıştık. Oradaki kadınlara bağırıp yardım istedim, biri yardım etti"

18 Ağustos 2017 Cuma, 09:31:56 Güncelleme: 09:34:43

İstanbul Tuzla’da Hasbiye Günaçtı, 15 Temmuz günü eşinin şiddetinden kaçan bir kadına yardım edip aracına almıştı. Haberi Show TV Türkiye’ye duyurdu.

Gazete Habertürk'ten Leyla Ünal'ın haberine göre, aracını almak için sitenin otoparkına giderken çığlık duyduğunu söyleyen Günaçtı, olayı şöyle anlattı: “Çığlığı duyup o yöne gittim. Bir adam, kadının kucağındaki bebeği almaya çalışıyordu. ‘Ne yapabilirim?’ diye sordum. ‘Çocuğumu almak istiyor. Eve gitmek istemiyorum’ dedi. Arabama binmesini söyledim. Engellemeye çalışan adamla tartıştık. Oradaki kadınlara bağırıp yardım istedim, biri yardım etti.” Adamın sürekli kendisine “Sen kimsin?” diye bağırdığını ifade eden Günaçtı, “Kız kardeşiyim” cevabını verdiğini belirtti. Olay yerine gelen zabıtaların yardım etmediğini kaydeden Günaçtı, “Ölmesi mi lazım deyince, adamı tuttular. Kadını bebeğiyle araca bindirip olay yerinden uzaklaştık” diye konuştu. Günaçtı, “O kadın da orada onunla dayanışan da biziz. Bu dayanışma özellikle bu kara günlerde güç verici” dedi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 8
  • Misafir 18 dakika önce
    helal olsun kadına çocuğa yaşlıya şiddette herkes elini taşın altına koymalı üç maymunu oynamamalı
  • Misafir 22 dakika önce
    helal olsun bebeğe yazık ya yavrummm
  • Misafir 23 dakika önce
    İnsanlar da çıldırmış. Ben olsam da yardım etmem açıkçası. Dertsiz başıma dert alamam. Bir çoğunuz da böyle yaparsınız. Klavyeden ahkam kesmek çok kolay.
Tüm yorumları göster(8)
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER