İstanbul Tuzla’da Hasbiye Günaçtı, 15 Temmuz günü eşinin şiddetinden kaçan bir kadına yardım edip aracına almıştı. Haberi Show TV Türkiye’ye duyurdu.

Gazete Habertürk'ten Leyla Ünal'ın haberine göre, aracını almak için sitenin otoparkına giderken çığlık duyduğunu söyleyen Günaçtı, olayı şöyle anlattı: “Çığlığı duyup o yöne gittim. Bir adam, kadının kucağındaki bebeği almaya çalışıyordu. ‘Ne yapabilirim?’ diye sordum. ‘Çocuğumu almak istiyor. Eve gitmek istemiyorum’ dedi. Arabama binmesini söyledim. Engellemeye çalışan adamla tartıştık. Oradaki kadınlara bağırıp yardım istedim, biri yardım etti.” Adamın sürekli kendisine “Sen kimsin?” diye bağırdığını ifade eden Günaçtı, “Kız kardeşiyim” cevabını verdiğini belirtti. Olay yerine gelen zabıtaların yardım etmediğini kaydeden Günaçtı, “Ölmesi mi lazım deyince, adamı tuttular. Kadını bebeğiyle araca bindirip olay yerinden uzaklaştık” diye konuştu. Günaçtı, “O kadın da orada onunla dayanışan da biziz. Bu dayanışma özellikle bu kara günlerde güç verici” dedi.