İstanbul Tuzla’da Hasbiye Günaçtı, 15 Temmuz günü eşinin şiddetinden kaçan bir kadına yardım edip aracına almıştı. Haberi Show TV Türkiye’ye duyurdu.
Gazete Habertürk'ten Leyla Ünal'ın haberine göre, aracını almak için sitenin otoparkına giderken çığlık duyduğunu söyleyen Günaçtı, olayı şöyle anlattı: “Çığlığı duyup o yöne gittim. Bir adam, kadının kucağındaki bebeği almaya çalışıyordu. ‘Ne yapabilirim?’ diye sordum. ‘Çocuğumu almak istiyor. Eve gitmek istemiyorum’ dedi. Arabama binmesini söyledim. Engellemeye çalışan adamla tartıştık. Oradaki kadınlara bağırıp yardım istedim, biri yardım etti.” Adamın sürekli kendisine “Sen kimsin?” diye bağırdığını ifade eden Günaçtı, “Kız kardeşiyim” cevabını verdiğini belirtti. Olay yerine gelen zabıtaların yardım etmediğini kaydeden Günaçtı, “Ölmesi mi lazım deyince, adamı tuttular. Kadını bebeğiyle araca bindirip olay yerinden uzaklaştık” diye konuştu. Günaçtı, “O kadın da orada onunla dayanışan da biziz. Bu dayanışma özellikle bu kara günlerde güç verici” dedi.
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Misafir 18 dakika öncehelal olsun kadına çocuğa yaşlıya şiddette herkes elini taşın altına koymalı üç maymunu oynamamalı00
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Misafir 22 dakika öncehelal olsun bebeğe yazık ya yavrummm00
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Misafir 23 dakika önceİnsanlar da çıldırmış. Ben olsam da yardım etmem açıkçası. Dertsiz başıma dert alamam. Bir çoğunuz da böyle yaparsınız. Klavyeden ahkam kesmek çok kolay.00