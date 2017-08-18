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Antalya'da yakalanan FETÖ'cü yarbay Özcan Karacan'ın eşi serbest bırakıldı

Antalya'da yakalanan darbe sanığı yarbayın eşi serbest bırakıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin açılan 3 davanın firari sanığı konumundayken Antalya'da yakalanan eski Yarbay Özcan Karacan'ın eşi emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı

18 Ağustos 2017 Cuma, 10:08:03 Güncelleme: 10:16:47 İHA

FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Ankara'da telsizle "Mavi ışıklı araçlara ateş edin" talimatı verdiği belirtilen ve hakkında yakalama kararı bulunan Karacan, Antalya'da üzerinden çıkan sahte kimlikteki bilgilere doğru cevap veremeyince polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

İHA'nın haberine göre, Karacan'ın yakalanmamak için kılık değiştirdiği, kilo verdiği, saç ve sakalını uzatarak görünümünü değiştirdiği görülmüştü. Eski Yarbay Özcan Karacan'ın saklandığı eve sık sık gelip gittiği belirlenen kadının, eşi Berrin Karacan olduğu anlaşılmıştı.

Gözaltına alınan Karacan'ın eşi, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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