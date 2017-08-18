FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Ankara'da telsizle "Mavi ışıklı araçlara ateş edin" talimatı verdiği belirtilen ve hakkında yakalama kararı bulunan Karacan, Antalya'da üzerinden çıkan sahte kimlikteki bilgilere doğru cevap veremeyince polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

İHA'nın haberine göre, Karacan'ın yakalanmamak için kılık değiştirdiği, kilo verdiği, saç ve sakalını uzatarak görünümünü değiştirdiği görülmüştü. Eski Yarbay Özcan Karacan'ın saklandığı eve sık sık gelip gittiği belirlenen kadının, eşi Berrin Karacan olduğu anlaşılmıştı.

Gözaltına alınan Karacan'ın eşi, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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