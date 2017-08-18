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Rus milyarder Bodrum'dan ayrılamadı

18 Ağustos 2017 Cuma, 14:57:44 DHA

Bodrum'un cennet koylarını gezen, denize çivilime atlayan 62 yaşındaki Farkhad Akhmedov, 3 çocuğu ile sohbet edip güneşlendi

  • 1 Rus milyarder Bodrum'dan ayrılamadı
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    Rusya'nın en önemli firmalardan Northgas'ın Yönetim Kurulu Başkanı olan Azeri asıllı Rus milyarder Farkhad Akhmedov, eşi Tatyana Akhmedov ve üç çocuğuyla birlikte, 115 metrelik yüzen sarayı 320 milyon dolar değerindeki 'Luna' adlı yatıyla, 5 gün önce Bodrum'a geldi.

  • 2 Rus milyarder Bodrum'dan ayrılamadı
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    Yalıkavak Mahallesindeki Küdür Yarımadası açıklarına demirleyen Farkhad Akhmedov ve ailesi, Bodrum'un cennet koylarından ayrılamadı.

  • 3 Rus milyarder Bodrum'dan ayrılamadı
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    BOL BOL BAHŞİŞ BIRAKTI

    Dün Göltürkbükü Mahallesi açıklarına demirleyen yatından çıkan Farkhad Akhmedov, eşi ile Bodrum'u gezdi, bol bol alışveriş yaptı.

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  • 4 Rus milyarder Bodrum'dan ayrılamadı
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    Milta Marina Çarşısı'ndaki lüks mağazalardan eşi ve çocukları için 1700 Euro'luk alışveriş yapan Farkhad Akhmedov, 100 Euro bahşiş bıraktı.

  • 5 Rus milyarder Bodrum'dan ayrılamadı
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    Akşam ise Torba Koyundaki bir restoranda eşi ve çocukları ile birlikte balık restoranda yemek yedi.

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