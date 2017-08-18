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İskenderun'da kuru yük gemisi batma tehlikesi geçirdi! Mürettebat kurtarıldı, çalışma sürüyor

İskenderun körfezinde İkra isimli 1994 grostonluk kuru yük gemisinin su alarak batma tehlikesi geçirmesi üzerine, 10 mürettebat sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

18 Ağustos 2017 Cuma, 17:07:07 Güncelleme: 17:43:18 AA

Hatay'da İskenderun Körfezi açıklarında Türk bandıralı bir yük gemisinin su almaya başladığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, İskenderun'dan yüklediği malzemeyi Antalya'ya götüren "İkra" isimli yük gemisi, İskenderun Körfezi açıklarında henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri gönderildi.

Gemide bulunan 10 Türk mürettebatın sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildiği öğrenildi.

Geminin batmaması için çalışmalar devam ediyor.

 

  • İskenderun
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