Hatay'da İskenderun Körfezi açıklarında Türk bandıralı bir yük gemisinin su almaya başladığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, İskenderun'dan yüklediği malzemeyi Antalya'ya götüren "İkra" isimli yük gemisi, İskenderun Körfezi açıklarında henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri gönderildi.

Gemide bulunan 10 Türk mürettebatın sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildiği öğrenildi.

Geminin batmaması için çalışmalar devam ediyor.

İskenderun