Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 3 çocuğun boğularak hayatını kaybettiği mahalleden yükselen feryatlar yürekleri dağlıyor. İki çocuğunu birden kaybeden acılı baba Mehmet Kaplan, sinir krizleri geçirirken anne Emine ise sorumluların cezalandırılmasını istedi.

İHA'nın haberine göre, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Gözlek kırsal mahallesinde toprak su kanalının içerisine düşerek boğulan İlyas Kaplan (6) ve abisi Eyüp Kaplan (7) ile aynı yaştaki kuzenleri Abdulkadir Kaplan'ın yaşadığı evlerden yükselen feryatlar yürekleri dağlıyor. İlyas ve Eyüp Kaplan'ın babası Mehmet kaplan, iki gündür sinir krizi geçirirken anne Emine Kaplan ise çocuklarının acısına dayanmaya çalışıyor. Abdulkadir Kaplan'ın annesi Rukiye Kaplan ile babası Mehmet Kaplan da çocuklarının acısını yaşıyor.

"AHRETTE HER İKİ ELİM YAKALARINDA OLACAK"

İki çocuğunu kaybeden anne Emine Kaplan, "O kanalı kim açtıysa ben ondan şikayetçiyim. Ahrette iki elim yakalarında olacak. Benim yüreğim nasıl yandıysa onların da yüreği yansın" diyerek feryat etti. Olaydan sonra sinir krizi geçiren acılı baba Mehmet Kaplan'ın ise sakinleştiricilerle ayakta durduğu öğrenildi. Yaşanan olayda kanalı açan müteahhidi sorumlu tutan mahalleli ise yetkililerin önlem almasını istedi.

Vatandaşlar, "Biri düşmüş, diğerleri de kurtarmak için ellerini tutunca üçü birden düşmüş ve boğulmuş. Batıklık, çamurlu ve 5 - 6 metre derinliğinde. İkisini köylüler çıkarttı, diğerini Şanlıurfa'dan gelen dalgıçlar çıkarttı. Üçü de boğulmuştu. Üçü de hemen hemen 10 yaşlarındaydı. Bu sulama kanalıdır. Müteahhide vermişler, müteahhit de ihaleyi bırakıp kaçtı, üstü açık kaldı. Akarsu birikti çocuklar da düşmüş. İlyas suya düşünce abisi onu çıkartmak istemiş, o da düşmüş. Onların teyzesinin oğlu da onları çıkartmak istemiş ve o da düşünce üçü de boğulmuş. Buranın böyle olduğuna bakmayın, burası tamamen suydu. Ön tarafı açtıkları için içerisinde su kalmamış. Çocukların babası felç oldu. Başka insanlar yanmasın. Neden açıp daha sonra toprak döküp kapatmadılar. Yetkililer gelip bunun bir çaresini bulsunlar, kapatsınlar" ifadelerini kullandılar.