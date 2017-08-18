Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), internet sitesi üzerinden İstanbul'da bugün ve yarın uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrikler saat kaçta gelecek? İşte BEDAŞ planlı elektrik kesintisi listesi...

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

İstanbul planlı elektrik kesintisi listesi (18 Ağustos 2017)

KANARYA Mh., SAKA KUŞU Sk., SERÇE Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

TAHTAKALE Mh., LİLYUM Sk., ISPARTAKULE Bul., TEMEL Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

DEREAĞZI Mh., SERÇE Sk., GÜVERCİN Sk., TURNA Sk., İDEAL Sk., SAL Sk., NAZAR Sk., ERSOY Sk., KURUÇAY Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

DEREAĞZI Mh., GÜLŞEN Sk., ALTUNAY Sk., HASAN TAHSİN Cd., DEVA Sk., GÜMÜŞ Sk., SEVGİ Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

YILDIRIM Mh., ESKİ EDİRNE ASFALTI Sk., 100. YIL Cd., KOCATEPE Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KABAKÇA Mh., İHSANİYE Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

YEŞİLOVA Mh., AKGÜNLER Sk., KAMACI Sk., YEŞİL ZÜMRÜT Sk., YILDIZELİ Sk., CENNET Mh., HALİDE EDİP Sk., ŞAİR NEDİM Sk., 2.YAVUZ SELİM Cd., ŞEHİT ŞENOL ERGUN Sk., YENİ MAHALLE Mh., ARA-2 Sk., ARA-3 Sk., 1.SEL Sk., 4.PINAR Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

CUMHURİYET Mh., 706. Sk., AKKAVAK Sk., BÜYÜK KARTOPU Sk., HANIMELİ Sk., İNÖNÜ Cd., TURUNÇ Sk., YASEMİN Sk., YENİ MAHALLE Mh., 1.ER Sk., KÜME Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul planlı elektrik kesintisi listesi (19 Ağustos 2017)

KANARYA Mh., SERÇE Sk., YARASA Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

DEREAĞZI Mh., ZİYA GÖKALP Cd., GÜVERTE Sk., EFSANE Sk., BOSTAN Sk., GÜNEŞ Sk., DENİZ Sk., FENER Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

HASTANE Mh., MEHMET AKİF ERSOY Cd., HADIMKÖY-İSTANBUL Cd., EDİRNE-İSTANBUL DEMİRYOLU Cd., YEŞİLBAYIR Mh., ŞİMŞİR Sk., 29 MAYIS Cd., YAPI Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 12:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BALABANAĞA Mh., BÜYÜK REŞİTPAŞA Cd., FETHİBEY Cd., ZEYNEP KAMİL Sk., AHMET ŞUAYİP Sk., HARİKZEDELER Sk., KURULTAY Sk., ORDU Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 08:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AKŞEMSEDDİN Mh., 277. Sk., İNCİRTEPE Mh., OKURLAR Cd., 279. Sk., ATALAY Cd., 274. Sk., 275. Sk., 278. Sk., İNÖNÜ Cd., 251. Sk., 252. Sk., 253. Sk., 254. Sk., 259. Sk., 260. Sk., 240. Sk., 241. Sk., 242. Sk., 243. Sk., 255. Sk., 256. Sk., 234. Sk., 239. Sk., YUNUS EMRE Mh., 378. Sk., 375. Sk., 380. Sk., 379. Sk., 382. Sk., 383. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AKÇABURGAZ Mh., 3126. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ATAKENT Mh., 1.İKİTELLİ Cd., SELÇUKLU Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇAKMAKLI Mh., HASAT Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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