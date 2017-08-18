ÖSYM tarafından 23 Temmuz'da binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonrasında sonuçlar için bekleyiş başlamıştı. DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak ve adaylar puanlarının yettiği üniversite programlarına tercihlerini gerçekleştirecekler. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Binlerce ön lisans mezunu öğrencinin lisans programlarına geçiş yapmak için katılım sağladığı DGS, 23 Temmuz'da ÖSYM tarafından tek oturumda gerçekleştirildi.

DGS'nin ardından sınav sonuçları için bekleyişe geçen adaylar, merakla ÖSYM'den gelecek olan haberi bekliyor. DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise ÖSYM'nin sınav takviminde yer alıyor.

ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 2017 DGS sonuçları 29 Ağustos 2017 tarihinde açıklanacak ve adaylar bu tarihte sınav sonuçlarını ÖSYM'den öğrenebilecekler.

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

DGS sonuçlarını öğrenmek isteyen adayların, sonuçlar açıklandıktan sonra ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemine girmeleri gerekmektedir. Karşılarına gelen ekranda T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi girilerek DGS sonuçları öğrenilebilir.

Böylece adaylar katıldıkları DGS'den kaç puan aldığını görüntüleyebilecekler ve aldıkları puan doğrultusunda da tercihlerini yaparak lisans programlarına geçiş yapacak.

Adayın sınav sonuç bilgisinde;

a) testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) ön lisans başarı puanı

c) 2017-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.

DGS PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar Tablo-A’da yer almıştır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır.

SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri ayrı olmak üzere, adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Tüm adayların sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevaplarının değerlendirilmesi için adayın;

sınava, atandığı salonda girmesi,

SINAVA GİRİŞ KODU’nu sınav kitapçığına yazdıktan ve kodladıktan sonra sınava giriş belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

cevaplarını sınav süresi içinde sınav kitapçığındaki cevap alanlarına işaretlemiş olması,

sınav kitapçığına T.C. Kimlik Numarasını ve Sınava Giriş Kodunu doğru olarak yazıp kodlaması,

sınav kitapçığına yazması, işaretlemesi, doldurması ve kodlaması gereken tüm bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

sınav sonunda sınav kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) sınav görevlilerine teslim etmesi,

salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması

ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.

DGS sonuçları

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dikey geçiş sınavı