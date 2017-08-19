Kreş servisleri ne kadar güvenilir?

İzmir Çiğli’de kreş servisinde unutulan 3 yaşındaki Alperen’in hayatını kaybetmesi, dikkatleri servis taşımacılığına çevirdi. Alperen’in can verdiği servisin korsan çıkması akıllara “Servisler ne kadar güvenilir?” sorusunu getirdi.



Gazete Habertürk'ten Can Mete, okulların açılmasına kısa bir süre kala İstanbul’daki servislerin durumunu masaya yatırdı. Megakentte toplam 5249 okul, 2 milyon 666 bin öğrenci, 25 bin okul servisi var. Ancak bu servislerin yüzde 30’unun yani 8 bininin korsan olduğu iddia ediliyor. Bu rakamın içinde özel kreşlerin servisleri ise yok. Kreş servislerinin sayısı bilinmiyor, ancak UKOME’nin (Ulaştırma Koordinasyon Merkezi) belirlediği fiyatları aşarsa denetleniyorlar. Onun dışında ne araçlara ne de şoförlere kontrol var. İşte asıl tehlike de burada başlıyor...

ALPEREN’İN SERVİSİ DE KORSAN Denetimsiz kreş servislerinin son kurbanı, Alperen oldu. İzmir’in Çiğli İlçesi’nde çarşamba günü saat 07.30’da özel bir anaokuluna gitmek için ailesi tarafından okul servisine bindirilen talihsiz Alperen, serviste sekiz saat unutulunca, havasızlıktan can verdi. Minik Alperen’in bindirildiği kreş servisinin de korsan olarak çalıştığı tespit edilmişti.

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Genel Sekreteri Gökhan Özdemir, bazı okul aile birliklerinin korsana önayak olduğuna dikkat çekiyor: “Biz oda olarak İstanbul’daki 25 bin servis aracını temsil ediyoruz ve bu konuda çok hassas davranıyoruz. Korsan servisçiliğin önüne geçmek için plaka takibi ve eğitimler için girişimlerde bulunduk. Yine de okul aile birliği, özel okul ya da kreşler kendi taşıma hizmetini vererek bu işe önayak oluyor.”

Korsan servisçilerin doğrudan okul aile birliğiyle iletişime geçtiğini beliren Tüketici ve İklimi Koruma Derneği Başkanı Ali Çetin de şu uyarılarda bulunuyor: “Korsan olarak çalışan servisçilerin faaliyet belgeleri ve güzergâh raporları yok. Bize gelen şikayetler arasında en önemlisi korsanların okul aile birliğine ve okul yönetimine rüşvet vererek taşımacılık yapması. Okullar göz yumuyor, veliler göz yumuyor, yetkililer göz yumuyor. Üç kuruş kâr etmek için kurallar çiğneniyor. Gelen şikâyetlere göre konuşacak olursak İstanbul’da hizmet veren servislerin en az yüzde 25-30’u korsan. Kreş servislerinin denetimi yok. Korsanın önüne geçmek için veliler sağduyulu olmalı. Okul yönetimleri Milli Eğitim Bakanlığı az ödenek veriyor diye korsana önayak olmamalı.”

HANGİ KRİTERLER ARANIYOR? Servis şoförleri, Şoför Eğitim Sertifikası, Toplu Taşım Aracı Kullanım Belgesi ve Güzergâh Kullanım İzin Belgesi’ni almak zorunda. Araç 12 yaşından küçük ve kaporta rengi beyaz olmalı. Sürücü ve yolcu emniyet kemerleri, acil durum kapısı, yangın söndürücü, açılır merdiven, kış lastiği, sağlık ve trafik çantaları, hidrolik direksiyon ve klima gibi zorunluluklar var.

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Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Bülent Deniz de kreş servislerinin denetimsizliğine vurgu yapıyor: “Korsan taşımacılık sadece minibüslerle yapılmıyor. Mahalle arasında araç alan 3-4 çocuğu doldurup servisçiliğe soyunuyor. İstanbul’da toplam servis sayısının yaklaşık 8 bini illegal. Özellikle kreşler korsan taşımacılığa çanak tutuyor. İBB, Milli Eğitim Bakanlığı ve Trafik Şube servisleri denetliyor. Kreşler servisi ek gelir kapısı olarak gördüğü için eğitim paketi fiyatına dahil olarak taşımacılık yapıyorlar. UKOME’nin fiyatları üstüne çıkmadıkları zaman denetime takılmıyorlar. Legal servislerde dahi öğrenci sayısı ve kemer takma gibi kriterler sene başında çok nizamidir. Bir ay sonra hiçbir kurala uyulmaz. Hostessiz servislerden tutun da, araçta sigara içilmesine kadar birçok şikâyet alıyoruz.”