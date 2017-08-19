CHP, 2019'a yeni vitrinle girecek

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimi hazırlıklarını sürdüren CHP, 2018 yılının ocak ayında yapılacak olağan kurultay için düğmeye bastı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mahallelerde delege seçimlerinin şeffaf ve sandık konularak yapılması için kurmaylarına talimat verdi. Teşkilatlara genelge gönderen CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, “Bizde metal yorgunluğu yok ancak doğal yenilenme elbette ki oluyor. CHP’de, AK Parti’de olduğu gibi tepeden inmeci değil tabandan gelen taleple üyeler yenileniyor” dedi.



Gazete Habertürk'ten Düzgün Karadaş'ın haberine göre CHP’de; 26-30 Ağustos’ta Çanakkale’de yapılacak “Adalet Kurultayı” ve Kurban Bayramı tatili nedeniyle olağan kurultay takviminde değişiklik yapıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl ve Genel Sekreter Kamil Okyay Sındır tarafından 81 il ve ilçe başkanlığına gönderilen genelgeyle, muhtarlık bölgesi delegeleri ve parti içi önseçim delegelerinin belirlenmesine ilişkin seçimlerin takvimi yenilendi ve bu seçimler 10 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında yapılacak.



21 Ekim-21 Kasım tarihleri arasında ilçe kongreleri gerçekleştirilecek; 27 Kasım’da başlayacak il başkanlığı seçimleri 31 Aralık 2017 Pazar günü son bulacak. Aralık ayında il kongrelerinin tamamlanmasından sonra parti meclisi (PM) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında toplanarak 36. Olağan Kurultay’ın takvimini belirleyecek. CHP’de olağan kurultayın 2018 yılının ocak ayının ikinci haftası yapılması öngörülüyor.



‘SANDIK’ TALİMATI



CHP’de, eylül ayında parti içinde başlayacak yarış öncesi, Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarına “Mahalle seçimlerinden başlayarak parti içi demokrasiyi işleteceğiz. Sandığı koyacağız ve şeffaf bir şekilde seçimlerimizi yapacağız. Sandıktan kim çıkarsa çıksın arkadaşlarımızı tebrik edeceğiz. Ardından şölen havası içinde büyük kurultayımızı gerçekleştireceğiz” talimatını verdiği öğrenildi.



CHP Lideri’nin, delege ve teşkilat seçimlerinde kadın ve gençlere yönelik pozitif ayrımcılık yapılmasını, daha dinamik ve gençlerden oluşan bir yapılanmaya gidilmesini de istediği kaydedildi.



Kılıçdaroğlu’nun karşısına, ocak ayında yapılacak büyük kurultayda bir sürpriz yaşanmazsa rakip çıkması beklenmiyor. CHP Lideri’nin, 2019 yılındaki yerel, milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini göz önüne alarak parti meclisi ve ardından Merkez yönetim kurulunda (MYK) köklü değişikliğe gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. CHP Lideri’nin, gerek parti içinden, gerekse dışından yüzde 51’i hedefleyen yeni isimleri parti vitrinine çıkarması bekleniyor.

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