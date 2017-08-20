Jandarma Genel Komutanı, 2. Kolordu Komutanı ve Donanma Komutanı belli oldu!

Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Savunma Bakanlığı atamalarına göre, Koramiral Ercüment Tatlıoğlu Donanma Komutanı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı 2. Kolordu Komutanı, Jandarma Genel Komutanlığına Korgeneral Arif Çetin oldu.



15 Temmuz gecesi Jandarma Genel Komutanlığı karargah binasını darbecilerden ele geçirme operasyonu yöneten Arif Çetin, 2016 YAŞ toplantısı ile Korgeneral rütbesine terfi etmiş ve Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına atanmıştı.



Çetin'in 31 Temmuz 2016'da atandığı bu görevi yaklaşık bir yıl sürdü. Çetin bu kez Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Orgeneral Yaşar Güler'in yerine Jandarma Genel Komutanı oldu. Çetin görevine 30 Ağustos tarihi itibarıyla başlayacak.





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Jandarma’da orgeneral kadrosu bulunmadığı için komutan Kara Kuvvetleri’nden seçiliyordu. Bu defa ise orgeneral şartı kaldırıldığı için teşkilat bünyesinden korgeneral rütbesinde atama yapıldı. Komutanlığa sivil bir ismin atanabileceği de konuşuluyordu.