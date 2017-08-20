İHA'nın haberine göre; Silivri'de Büyükçavuşlu Kuşbahçe mevkiinde ve Beyciler Mahallesi'nde yarış atlarının bulunduğu at çiftliğine giren kurtlar, yarışlar için hazırlanan 2 atı öldürdü, 5 atı da yaraladı. Atları iskeleti kalıncaya kadar yiyen kurtların köyün hemen yanı başına kadar gelmesi bölgede yaşayan vatandaşları tedirgin etti. Aç kalarak bölgede bulunan ormanlık alandan çiftliğe geldiği tahmin edilen kurtlar çiftlikte bulunan diğer at ve tayları da yaraladı.

Öte yandan haberturk.com'a bir açıklama yapan Büyükçavuşlu Mahallesi Muhtarı Erdinç Öztürk, söz konusu haberin doğru olmadığını ve bölgede kurt bulunmadığını açıkladı. Dün de bu konuda kendisine soru sorulduğunu ve aynı şekilde cevap verdiğini belirten Öztürk, "Nereden çıktı bilmiyorum ama bölgemizde böyle bir olay yaşanmadı" dedi.

Beyciler Mahallesi'nin eski muhtarı Murat Gergin ise daha önce kurtların küçükbaş hayvanlara saldırdığı vakaların olduğunu belirtti. Söz konusu olayla ilgili olaraksa bir bilgisinin bulunmadığını dile getirdi.

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