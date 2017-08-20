Emniyet Genel Müdürlüğü'nün talimatı ile Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde 43 ilde bulunan oto pazarlarında eş zamanlı çalıntı araç operasyonu başlatıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; 66 noktada sabah 09:00'da başlayan uygulamalarda satış için pazarda bulunan araçlar tek tek kontrol ediliyor. Her ekibin başında çalıntı araç konusunda uzman olan deneyimli polis bulunuyor. Bu uzman ekipler araçların şase numaralarını kontrol ederek çalıntı olup olmadığını tespit ediyor. Ayrıca araçların plakaları ile evrakları da incelemeden geciliyor. İlk kez yapılan bu uygulamada bir çok ekip görev yapıyor. Kontrollerin akşam saatlerine kadar süreceği belirtildi.

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