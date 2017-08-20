Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri’nde görev yapan general ve amirallerin yeni görev yerleri açıklanırken, 15 Temmuz darbe girişiminde Şehit Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir’e “Vatan haini Semih Terzi’yi vur. Bunun sonunda şehadet var. Hakkını helal et” emrini vermesiyle tanınan ve sonrasında Fırat Kalkanı Harekâtı’nı yöneten Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, 2. Kolordu Komutanı olarak Çanakkale Gelibolu’ya atandı.

Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre; Aksakallı’nın yeni görevini pasif bulduğu ve emeklilik dilekçesi vermeyi değerlendirdiği öğrenildi. 2. Kolordu Komutanlığı’na getirilen korgeneraller yüksek olasılıkla bir daha terfi edemiyor. Aksakallı’nın emeklilik düşüncesi henüz resmiyete dökülmedi. Emeklilik dilekçesini verip vermeyeceğinin birkaç gün içinde netlik kazanması bekleniyor.

Bazı yakın çalışma arkadaşlarının, Aksakallı’nın bu karardan vazgeçmesi için ikna çabası yürüttüğü öğrenildi. Aksakallı, geçen yıl darbe girişimi sonrasında 1 yıl erken terfi alarak, tümgeneral rütbesinden korgeneralliğe terfi etmişti. Aksakallı ile birlikte komuta ettiği Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın (ÖKK) statüsü de yükseltilmişti.

Daha önce tümgeneral düzeyinde yönetilen ÖKK, korgeneral düzeyine çıkarılmıştı. Aksakallı, son 1 yıllık dönemde mesaisinin büyük bölümünü DEAŞ ve PYD/YPG ile mücadele kapsamında Suriye’de geçirdi. Aksakallı’nın 2. Kolordu Komutanlığı’na atanmasının ardından, ÖKK’nın komuta seviyesi de korgeneralden tuğgeneral seviyesine indirildi. Özel Kuvvetler Komutanlığı’na Tuğgeneral Ahmet Ercan Çorbacı atandı. Çorbacı daha önce 2. Özel Kuvvet Tugay Komutanı olarak görev yapıyordu. Ankara Merkez Komutanı Tuğgeneral Oğuz Tozak, yeni oluşturulan ÖKK Komutan Yardımcılığına getirildi.

Zeki Aksakallı