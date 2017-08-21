Sağlık Bakanlığı'nda görevli personellerin isteğe bağlı katılacağı ünvan değişikliği sınavının başvurusu başldı. Peki, Sağlık Bakanlığı ünvan değişikliği başvuruları nasıl yapılır? Ünvan değişikliği sınavı ne zaman? Başvurular ne zaman bitiyor? Sınav ücreti ne kadar?

SAĞLIK BAKANLIĞI ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI NE ZAMAN? 2017

Sağlık Bakanlığı ünvan değişikliği sınavı 8 Ekim 2017 Pazar günü, saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Sınav, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Samsun ve Van'da yapılacak. Sınava başvuru yapan adayların sınav giriş belgeleri 27 Eylül 2017 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTİYOR? SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Sınava başvular 21 Ağustos-14 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınava başvuracak adaylar, başvuru tarihleri arasında sınav ücreti olan 265 TL'yi MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesin in T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve ya Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile yatıracaklar.

SINAVIN UYGULANMASI NASIL OLACAK?

Sağlık Bakanlığı ünvan değişikliği sınavında her bir grup için 50 soruluk çoktan seçmeli dört seçenekli testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacak. Sınav 60 dakika sürecek ve tek oturum hâlinde uygulanacak.

Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç sınava gelirken yanlarında; çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank , sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri bulunan adaylar sınav binasına alınmayacaktır.

- Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtraş bulunduracaklardır . Ayrıca adaylar sınava şeffaf şişe içinde su getirebilecekler.

- Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, geçerlik süresi devam eden pasaport veya sürücü belgesi) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır .

- Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için Nüfus Müdürlüklerine başvuru yaparak, nüfus cüzdanları Nüfus Müdürlüklerince alınan adaylar, Nüfus Müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı ve imzalı veya mühürlü geçici kimlik belgesi/ kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecek.

- Sınav soru ve cevap anahtarları 10 Ekim 2017 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr ile http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

- Sınav sonuç bilgileri 08 Kasım 2017 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr ile http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

ENGELLİ ADAYLAR İÇİN SINAVIN UYGULANMASI NASIL OLACAK?

Sınav sırasında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özel duruma sahip olan aday/adaylar var ise Sağlık Bakanlığı tarafından Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bildirilecek.

Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacak.

Engelli adaylar, engelleri ile ilgili sürekli kullandıkları araç–gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecek.

Ayrıca Tip 1 diyabet (şeker hastası), astım, tansiyon ve epilepsi hastalıklarından dolayı sürekli ilaç kullanan adaylar diğer adaylarla birlikte salonlara yerleştirilecektir. Adayın başvurusu ve sağlık raporu doğrultusunda, s alonlarda görevli öğretmenler, ilgili İ l M ill î Eğitim M üdürlü klerin ce önceden bilgilendirilecektir.

- Tip 1 diyabet (şeker hastası) hastalığı olan adayların yanlarında kutu meyve suyu veya paket içindeki karbonhidrat içeren gıdaları bulundurmalarına ve ani hipoglisemi (şeker düşmesi) durumunda bunları tüketmelerine ve kan şekeri ölçüm cihazı ile kan şekerini ölçmelerine izin verilecek. Ayrıca bu adayların hiperglisemi (şeker yükselmesi) durumunda oluşabilecek yoğun tuvalet ihtiyacının salon gözetmeninin eşliğinde giderilebilmesi için izin verilecek.

Sağlık Bakanlığı ünvan değişikliği 2017

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