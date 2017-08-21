Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ)'nün 15 Temmuz 2016 tarihinde yaptığı askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından FETÖ üyelerinin, ByLock haberleşme programını kullananların ve FETÖ destekçilerinin yakalanması için yurt genelinde operasyonlar devam ediyor. İşte 22 Ağustos 2017 tarihli FETÖ operasyonları raporu...

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MUĞLA'DA FETÖ ÜYESİ YURT DIŞINA KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yurtdışına çıkmaya çalışan FETÖ üyesi deniz hudut kapısında yakalandı.

Bodrum'dan yurt dışına deniz yolu ile çıkmak isteyen E.B. isimli Fetö üyesi deniz hudut kapısında polis ekiplerince yakalandı.

Deniz yolu ile Yunanistan'a geçmek isteyen Fetö üyesi E.B'yi incelemeye alan polis ekipleri şahsın adına kayıtlı telefon hatlarında ve kullandığı telefon da "Bylock" kullanıcı olduğu tespit edildi. Polis ekipleri yaptıkları operasyon sonucunda E.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki ve Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemleri tamamlanan E.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (İHA)

AĞRI'DA 14 KİŞİ TUTUKLANDI

Ağrı'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik son bir aydaki operasyonlarda gözaltına alınan 42 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla son bir ayda kent merkezi ve ilçelerde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonda örgütle irtibatlı oldukları iddiasıyla aralarında öğretmen, polis, asker, cezaevi müdürü, esnaf ve sivillerin de bulunduğu 42 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 42 zanlıdan 14'ü tutuklandı. Şüphelilerden 22'si adli kontrol şartıyla, 4'ü de savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)