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Yeni partide teşkilat Koray Aydın'a emanet

Meral Akşener öncülüğündeki MHP'li muhaliflerinin yeni partisinde, teşkilatın Koray Aydın'a emanet edileceği ifade ediliyor

22 Ağustos 2017 Salı, 08:44:17 Güncelleme: 09:22:20

Meral Akşener liderliğinde parti kurma hazırlığını sürdüren MHP’li muhalifler, bir yandan tüzük ve program, diğer yandan da kurucular kurulunun farklı siyasi hareketleri kapsayacak biçimde oluşturulması için çalışma yapıyor.

Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre; Kurulacak partinin kaynak ya da finansman sorununu çözmek için de gönüllü bağışlar değerlendiriliyor. İş dünyasından destek aldıklarını belirten kaynaklar, koşullu yardımların geri çevrildiğini kaydetti. Partinin kurucular kuruluna bazı isimlerin alınması karşılığında yüklü miktarda yardım vaatleri geldiği ancak bunun kabul edilmediği belirtiliyor. Finansman ya da kaynak arayışı ile etkili isimlerin transferine yönelik temaslar da sürüyor.

BASIN TOPLANTISI

Dün itibarıyla MHP’den istifa eden Koray Aydın, bugün saat 10.30’da Meral Akşener ile birlikte basın toplantısı düzenleyerek yeni partiye katıldığını ilan edecek. Teşkilatın ülkücü camiada ağırlığı olan Koray Aydın’a emanet edileceği ifade ediliyor.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 2 dakika önce
    Sizin partiden bi cacık olmaz
  • Misafir 3 dakika önce
    dolar aydın, hayırlı olsun.
  • Misafir 23 dakika önce
    Sizinleyiz.
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