Fetullahçı Terör Örgütü'ne ( FETÖ) yönelik yapılan operasyonlarda örgütün haberleşme programı olan Bylock kullandığı iddiasıyla eski milli kaleci Ömer Çatkıç gözaltına lındı. Peki, Ömer Çatkıç kimdir?

ÖMER ÇATKIÇ KİMDİR?

Ömer Çatkıç, 15 Ekim 1974 tarihinde dünyaya geldi. Futbol hayatına Eskişehirspor'un altyaspısında başladı. Profesyonel kariyerine ise 92-93 sezonunda as takıma geçerek başladı. Burada 6 sezon oynadı ve 98 sezonunun devre arasında Gaziantepspor'a transfer oldu. Ardından Bursaspor ve Gençlerbirliği takımlarında forma giydi. Türkiye Milli Futbol Takımı'nın 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olduğu sırada kadroda yer aldı.

Çatkıç, 2008'de Antalyaspor ile sözleşme imzaladı ve 2012 yılına kadar burada forma giydi. Adı bir süre Karşıyaka ile anılan Çatkıç, Denizlispor ile anlaştı. 28 yıldır Süper Lig'de forma giyen kaleci Ömer Çatkıç, 15 Ağustos 2012 tarihinde futbol hayatına son verdi.

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