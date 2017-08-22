7 general ve amiral emekliliğini istedi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 7 general ve amiralin, atamalardan önce kendi istekleriyle emekliliğini istediği bildirildi. Emeklilik işlemlerinin son atamalarla ilgisi olmadığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"02 Ağustos 2017 tarihinde icra edilen Yüksek Askeri Şura sonrası general ve amiral atamaları, 20 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli yedi general ve amiralimiz, atama çalışmalarından önce kendi istek ve iradeleriyle emeklilik talebinde bulunmuşlardır.
Yapılan değerlendirme sonucunda Bakanlığımızca emeklilik başvuruları 18 Ağustos 2017 tarihinde onaylanmıştır.
Söz konusu personelin emeklilik işlemlerinin, 20 Ağustos 2017 tarihinde yayımlanan general/amiral atamalarıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır."
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Misafir 2 dakika önceİnşaallah,bu istifalar vatanseverlik duyguları arka plana atılarak ,gurur,nefis ve beklenti meselesine yenik düşme değildir!00
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Misafir 2 dakika öncebu tepkidir askeri bir sistem vardir alt ustu gecemez gecerse orduda huzursuzluk baslar00
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Misafir 4 dakika önceOrdunun icine ettiniz basiretsiz komutanlarla sevam ettiniz sonucunda...00