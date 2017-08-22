ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Milli Savunma Bakanlığı
GÜNDEM

Milli Savunma Bakanlığı: 7 general ve amiral emekliliğini istedi

7 general ve amiral emekliliğini istedi

Milli Savunma Bakanlığı, emekliliğini isteyen 7 general ve amiral için "Emeklilik işlemlerinin, 20 Ağustos 2017 tarihinde yayımlanan general/amiral atamalarıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır" ifadesini kullandı

22 Ağustos 2017 Salı, 12:35:29 Güncelleme: 12:43:57

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 7 general ve amiralin, atamalardan önce kendi istekleriyle emekliliğini istediği bildirildi. Emeklilik işlemlerinin son atamalarla ilgisi olmadığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"02 Ağustos 2017 tarihinde icra edilen Yüksek Askeri Şura sonrası general ve amiral atamaları, 20 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli yedi general ve amiralimiz, atama çalışmalarından önce kendi istek ve iradeleriyle emeklilik talebinde bulunmuşlardır.

Yapılan değerlendirme sonucunda Bakanlığımızca emeklilik başvuruları 18 Ağustos 2017 tarihinde onaylanmıştır.

Söz konusu personelin emeklilik işlemlerinin, 20 Ağustos 2017 tarihinde yayımlanan general/amiral atamalarıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 27
  • Misafir 2 dakika önce
    İnşaallah,bu istifalar vatanseverlik duyguları arka plana atılarak ,gurur,nefis ve beklenti meselesine yenik düşme değildir!
  • Misafir 2 dakika önce
    bu tepkidir askeri bir sistem vardir alt ustu gecemez gecerse orduda huzursuzluk baslar
  • Misafir 4 dakika önce
    Ordunun icine ettiniz basiretsiz komutanlarla sevam ettiniz sonucunda...
Tüm yorumları göster(27)
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER