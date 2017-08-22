Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 aylık hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti, 2'si çocuk 4 kişi de yaralandı.

İHA'nın haberine göre, H.K. (29) idaresindeki otomobil, Yozgat-Ankara karayolu Sekili köyünde seyir halindeyken kontrolden çıktı ve yol kenarındaki bir evin duvarına çarptı. Araçta bulunan 7 aylık hamile olduğu öğrenilen Kader Aydın (27), olay yerinde karnındaki bebeği ile birlikte hayatını kaybetti. Araç sürücüsü H.K. ve araçta bulunan Z.A. (1), Z.E. (6) ve Ü.A. (39) ise yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.