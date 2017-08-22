Eskişehir'de cumartesi sabahı parkta cesedi bulunan emekli memur 62 yaşındaki Selami Turfan'ın 125 liralık depozito borcu yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı. Turfan'ı dövüp bıçaklayarak öldürdükleri ve cesedini otomobil bagajında getirdikleri parka attıkları öne sürülen 3 kişi ile bu kişileri sakladığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı. Zanlılar adliyeye sevk edildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Can Hacıoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Saraçoğlu Sokak'taki Havacılar Parkı'nda geçen cumartesi sabahı Selami Turfan'ın cesedi bulundu. Polis ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinde darbe ve kesici alet izleri olan Turfan'ı öldürdükleri iddiasıyla Kenan E., Fatih Ş. ve Mustafa G.'yi yakaladı. 3 şüpheliyi olaydan sonra sakladıkları öne sürülen Mesut K. ve Kadir A. da gözaltına aldı.



DÖVÜP BIÇAKLAMIŞLAR, BAYILINCA SU DÖKÜP AYILTMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Şüphelilerinden Kenan E.'nin annesinin, öldürülen Selami Turfan'ın evinde kiracı olarak oturduğu; Kenan E.'nin evi kiralarken depozito parasını 125 lira eksik vermesi yüzünden aralarında tartışma çıktığı öne sürüldü. İddialara göre Kenan E. olay günü, yanına arkadaşları Fatih Ş. ve Mustafa G.'yi alarak Sakintepe Mahallesi'nde Selami Turfan'ın evine görüşmeye gitti. Burada çıkan tartışma ve küfürleşmenin ardından Kenan E. ile arkadaşları, Turfan'ı dövdü. 3 şüpheli yumruk ve bıçak darbeleriyle hareketsiz yere yığılıp kalan Turfan'ı bir eve götürdü ve burada üzerine su dökerek ayıltmaya çalıştı. Şüpheliler Turfan'ın ayılmaması üzerine onu otomobilin bagajına koyup Şirintepe Mahallesi'ndeki Havacılar Parkı'na götürüp burada bir ağacın yanına bırakarak kaçtı.



Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde sorgulamaları tamamlanan 5 kişi adliyeye sevk edildi.