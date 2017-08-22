DHA'nın haberine göre, Osmaniye'den Adana'ya hırsızlık için gelen Cankız T., Deniz Y. ve Cansu Y., merkez Çukurova İlçesi Yüzüncü Yıl Mahallesi'ndeki lüks sitesinin 4'ncü katına çıktı.

TEL TOKAYLA KAPIYI AÇTILAR

Kadınlardan Cankız T., saçından çıkardığı tel tokayla kapıyı açtı. Bu sırada Cankız T., kapıda gözcülük yaparken, diğer iki kadında evdeki bin lira parayı aldı. Kadınlar daha sonra hızla apartmandan ayrıldı. 2000 Evler Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'ndaki bir apartmanın 13'üncü katına giren hırsızlar burada da aynı yöntemle soygun yaptı. Kadınlar evden 5 bin lira değerinde altını alıp kaçtı.

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Ev sahiplerinin şikayeti üzerine inceleme yapan polis, apartmanların güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, 3 şüpheli kadının kimliğini tespit etti. Olay yerlerinde parmak izleri bırakmamak için ellerine çorap giydikleri belirlenen 3 kadın, kısa sürede yakalandı. İfadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen kadınlar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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