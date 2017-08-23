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Beşiktaş metro inşaatından İstanbul tarihi çıktı!

23 Ağustos 2017 Çarşamba, 02:48:07

İstanbul’da, Beşiktaş metro istasyonu inşaat alanında yanmış insan kemiklerinin bulunduğu toplu mezardan çıkan 3 kişiye ait kemiklerin Kuzey Karadeniz’den İstanbul’a göç eden topluluklara ait olduğu belirlendi. Habertürk muhabirleri, hem kazı alanındaki çalışmaları izledi hem de kazı alanını drone’la görüntüledi

  • 1 Beşiktaş metro inşaatından İstanbul tarihi çıktı!
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    Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının Beşiktaş istasyonundaki inşaatında, İstanbul’un tarihine ışık tutacak önemli bir keşfe imza atıldı. 

  • 2 Beşiktaş metro inşaatından İstanbul tarihi çıktı!
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    İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ekiplerinin 1 yıldır inşaat alanında sürdürdükleri kazı çalışmalarında MÖ 1200-800 yılları arasında Erken Demir Çağı’na ait yanmış insan kemikleri ve toplu mezardan çıkan3 insana ait kemikler ortaya çıkarıldı.

  • 3 Beşiktaş metro inşaatından İstanbul tarihi çıktı!
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    İstanbul’un olduğu kadar dünya tarihi için de önemli bilgiler barındıran Beşiktaş’ metro istasyonu inşaat alanında devam eden arkeolojik kazı alanına Habertürk Gazetesi muhabirleri girdi ve alanı drone’la görüntüledi.

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  • 4 Beşiktaş metro inşaatından İstanbul tarihi çıktı!
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    OSMANLI TRAMVAY DEPOSU

     

    İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Zeynep Kızıltan başkanlığında yürü- tülen kazılarda, arkeologlar ve 45 işçi aralıksız çalışıyor. Bir yıldır süren çalışmalarla ilgili sorularımızı yanıtlayan Kızıltan, kalıntılardan elde ettikleri verileri de bizimle paylaştı.

  • 5 Beşiktaş metro inşaatından İstanbul tarihi çıktı!
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    Kazılarda ilk olarak Osmanlı döneminden kalma tramvay deposunun bulunduğunu belirten Kızıltan, inşaat alanında yatan tarihle ilgili şu bilgileri verdi:

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