Yükseköğretim Kurulu ( YÖK) tarafından tercih sürecinde puan barajını geçmiş olmasına rağmen tercihte bulunmayan üniversite adayı öğrencilerin tercih süreciyle ilgili görüş, beklenti ve eğilimlerinin belirlenebilmesine yönelik veri toplamak amacıyla başlatılan anket bugün sona erecek.

YÖK'ten yapılan açıklamda şu ifadelere yer verildi;

"Bilindiği üzere Kurulumuz tarafından, ÖSYS 2017 tercih sürecinde puan barajını geçmiş olmakla birlikte tercih yapmayan üniversite adayı sevgili öğrencilerimizin, ÖSYS-2017 tercih süreciyle ilgili görüş, beklenti ve eğilimlerinin belirlenmesi amacıyla bir anket düzenlenmektedir.



http://tercihanket.yok.gov.tr adresi üzerinden erişilebilen anketimizde yer alan soruların öğrencilerimiz tarafından cevaplandırılma süresi bugün (23 Ağustos Çarşamba) saat 18.00’de sona erecektir.

Tüm aday öğrencilerimize anket sorularını içtenlikle cevaplayarak verecekleri katkılar için teşekkür eder, başarılar dileriz."

yök

Yükseköğretim Kurulu