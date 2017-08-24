Hatay'ın Arsuz İlçesi Derekuyu Mahallesi kırsalı Amanos Dağları'nda güvenlik güçlerinin operasyon yaptığı bölgede, PKK'lı teröistlerin çıkardığı orman yangını 7 hektar makilik alana zarar verdi.

DHA'nın haberine göre; Hatay İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler ile teröristler arasında, dün öğle saatlerinde yaşanan sıcak temasın ardından teröristler kaçmak için bölgede yangın çıkardı. Arsuz Orman İşletme Müdürlüğü iki farklı noktada 3 helikopter, 10 arazöz, 5 su tankı, 2 dozer ve 50 yer işçisi ile yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları ile güvenlik güçlerinin kaçan teröristlerin yakalanması başlattığı operasyon devam ediyor.

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