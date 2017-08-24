Rize'de, 2 yıl arayla 2.5 yaşındaki Recep Ali ve 2 yaşındaki Hayrünisa adlı çocuklarını balkondan düşmesi sonucu kaybeden Fatma ve Dilaver Özcü çifti büyük acı yaşıyor.



Öldüğüne inanmadığı kızının oyuncak bebeğine Hayrünisa diyerek sarılan acılı anne görenlerin yüreklerini dağladı.



Baba Dilaver Özcü'de acılarının paylaşılacak gibi olmadığını anlattı.





İki gün önce Fatma ve Dilaver Özcü çiftinin kızları Hayrünnisa Özcü, oyun oynadığı sırada balkona çıktı. Bu sırada aşağıya sarktığı sanılan çocuk dengesini kaybederek beşinci kattaki evin balkonundan beton zemine düştü. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.





Fatma ve Dilaver Özcü çiftinin 2.5 yaşındaki oğulları Recep Ali de yaklaşık 2 yıl önce Çaykent Beldesi Kokulukaya Mahallesi’ndeki evlerinin ikinci katındaki balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti.





"BAK KIZIM KUCAĞIMDA"



İki yıl arayla aynı kaderi paylaşan çocuklarını kaybeden Fatma ve Dilaver Özcü çifti büyük acı yaşıyor. Öldüğüne inanmadığı kızının oyuncak bebeğine Hayrünisa diyerek sarılan acılı anne “Bir şey olmadı bakın kızım burada. Ayakkabıları, biberonu ve eşyaları burada.Kızıma bir şey olmadıö sözleri yürekleri dağladı.





Olayı anlatan baba Dilaver Özcü, kızını düştükten sonra yerde yatarken gördüğünü belirterek “Daha önce de çocuğum tabureyi alıp balkona çıkmıştı ve oradan düşerek hayatını kaybetmişti. O zaman çocuğumu yerde ben bulmuştum. Bu kez annesi olayı fark edip yerde çocuğumuzu gördü.ö dedi ve acılarının paylaşılacak gibi olmadığını dile getirdi.



Fatma ve Dilaver çifti 5 yaşındaki Orkun adlı çocukları ile yaşama tutunmaya çalışıyor. Çifti ziyaret eden komşuları taziyelerini bildiriyor.