Aksaray'da akaryakıt istasyonuna silahla saldırıp pompacıyı yaraladıktan sonra işyeri sahibi Galip Dinç'in 10 yaşındaki oğlu Egemen Samet Dinç'i kaçıran 3 kişinin, 1 milyon lira fidye istemeyi planladığı ortaya çıktı. Şüphelilerden operasyon sırasında çıkan çatışmada yaralanan 21 yaşındaki Ferhat K.'nin tedavisinin devam ederken, olayı bilip gizlediği iddiasıyla 'suçu bildirmeme' suçundan gözaltına alınan babaannesi 65 yaşındaki Ayşe K. ile diğer 2 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.



Aksaray'ın Ortaköy İlçesi'nde geçen 21 Ağustos günü Galip Dinç'e ait akaryakıt istasyonun gelen maskeli 3 kişi, pompacı olarak görev yapan Hasan Ekmen'i, tabancayla bacağından yaraladıktan sonra Dinç'in oğlu Egemen Samet Dinç'i, zorla otomobile bindirip kaçırdı. Polis ve jandarma yaptığı çalışmanın ardından ilk olarak 16 yaşındaki H.D. gözaltına alındı. Ardından da sabah saatlerinde Özel Hareket Polisleri tarafından düzenlenen operasyonla Egemen Samet Dinç, Borucu Köyü'nde rehin tutulduğu evde sağ olarak kurtarıldı.



Operasyonda çıkan çatışmada, olaydan 6 gün önce akaryakıt istasyonuna işe giren ve 2 gün çalıştıktan sonra işten ayrılan Ferhat K. bacağından yaralı olarak, 18 yaşındaki Berat Batuhan K. de yara almadan ele geçirildi.



1 MİLYON LİRA FİDYE İSTEMEYİ PLANLAMIŞLAR



Şüphelilerden Berat Batun K. ve H.D., polise verdikleri ilk ifadede, kaçırma olayını Ferhat K.'nin planladığını ve Ferhat K.'nin kendilerine ''Çocuğu kaçırıp babasından 1 milyon lira isteyeceğiz. Size de pay vereceğim'' dediğini ileri sürdükleri öğrenildi.



Egemen Samet Dinç'i kaçırdıktan sonra her hangi bir şiddet uygulamadıklarını belirten şüphelilerin ifadelerinde, Ferhat K.'nin kaçırılan Egemen Samet Dinç'e, ''Babandan para isteyip seni bırakacağız, sana da laptop alacağız, sen sesini çıkarmadan bekle'' dediğini söylediği belirtildi.



Şüphelilerin sorgusu sürerken Ferhat K.'nin babaannesi Ayşe K.da olayı bilip gizlediği iddiasıyla 'Suçu bildirmeme' suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerden Berat Batuhan K., H.D. ve Ayşe K., yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi. Çatışmada yaralı olarak yakalanan Ferhat K.'nin de Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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