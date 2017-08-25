İstanbul’un Silivri İlçesi’nde Istranca Ormanı’na yakın bölgedeki Beyciler ve Büyükçavuşlu’da bulunan at çiftliklerine dadanan vahşi hayvanlar, yöreye korku saldı. Gazete Habertürk'ten Hasan Örnekoğlu'nun haberine göre; çiftlikteki atlara saldıran, köpekleri ve koyunları parçalayan hayvanlara karşı önlem alan vatandaşlar, nöbet tutmaya başladı. İlk olarak 10 gün önce başlayan saldırılar, salı gecesi de tekrarlandı. Köylülerin kurt olduğunu söylediği hayvanlar, bir manda ile 4 koyunu parçaladı.

Habertürk’ün bölgede konuştuğu köylüler ve çiftlik çalışanları tedirgin. Yarış atlarının yetiştirildiği çiftlikler ve koyun ağıllarına vahşi hayvanların saldırması, bölgede büyük panik yarattı.

Vahşi hayat uzmanlarına göre, bu mevsimde kurtların yerleşim yerlerine kadar inmesi görülmüş bir şey değil. Uzmanlara göre, saldırıların failleri kurt değil doğaya salınan vahşileşmiş köpekler ya da çakal ve köpeklerin birleşmesinden oluşan melez hayvanlar.

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı( uzmanlarından Veteriner Ahmet Emre Kütükçü, bakılamayan köpeklerin ormanlık alanlara bırakıldığının bilindiğini belirterek ilginç bir şüpheyi gündeme getiriyor: “Bu köpekler birkaç nesil sonra zamanla ‘kurt atası’ gibi davranmaya başlayabiliyorlar. Yani 1500 yıl öncesine dönüyorlar. Köylünün kurt zannettiği şey vahşileşmiş köpek olabilir. Ya da ormanlık alanda yaşayan çakal ve köpeklerin birleşmesinden oluşan melez yavrulardan şüpheleniyoruz. Bu melez yavrular da davranış olarak anormal hareketlere girebilir. Köpek ve çakalların yaşam alanlarının yok olmasından kaynaklı bir durum. Öncelikle saldırgan hayvanların tespit edilmesi, bölgede fotokapan kurulması gerekir.”

‘3-4 NESİLDE DEĞİŞİR’

Veteriner Kütükçü, vahşi köpeklerle ilgili şu bilgileri verdi: “Çakal ve terk edilen köpeklerin birleşmesinden melez bir ırk ortaya çıkar. Bu melezler dış görünüşünü çakaldan alır. Davranışları ise iki cinse de benzer. Çakaldan avlanmasını, köpekten de cesareti alır. Davranışları kestirilemez. 2000’li yıllarda ABD’de yaşanan bir olayda, koşu yapan bir kişiye böyle bir hayvan saldırdı. Birkaç kişinin yaralandığı olayda saldırgan hayvan incelemeye alındı. Sonuç olarak hayvanın melez olduğu ortaya çıktı. Terk edilen köpekler aç kalıp sürü halinde avlanmaya başladıklarında değişim başlar. Terk edilen bir köpek, ortalama 3-4 nesil sonra değişir. Bir köpeğin doğadaki ömrü ortalama 6 yıl desek, 25-30 yıl içerisinde değişim gerçekleşmiş olur.”

İstanbul Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan ise İstanbul’un yüksek kesimlerinde kurtların yaşadı- ğını belirterek, “Silivri civarında bu mevsimde kurtların görülmesi anormal bir durum. Aşırı yağışlar kurtları tetiklemiş olabilir. Avlanma içgüdüsüyle inmiş olabilirler. Yoksa mantıklı bir açıklaması yok. Onları oraya çeken bir şeylerin olması gerek” dedi.

‘DOĞAYA KURT SALINDI’ İDDİASINA YALANLAMA

“Sokakta gezerken köpek görsek korkuyoruz” diyen mahalle sakinleri, daha önce bölgede bu mevsimde kurt olmadığını, bu hayvanların birileri tarafından bölgeye salınmış olabileceğini söylüyor. Köylerde kulaktan kulağa yayılan iddia, Milli Parklar Müdürlüğü’nün bölgedeki domuz sürülerine karşı önlem olarak 130 adet çipli kurdu doğaya saldığı yönünde. Habertürk’ün ulaştığı Milli Parklar Müdürlüğü ise doğal yaşamı koruma adına bu tarz bir uygulamalarının olmadığını, bunların halk arasında konuşulan yanlış bilgiler olduğunu kaydetti. Yetkililer, devlet nezdinde ne kurt çiftliği ne de bu tarzda bir uygulamanın olamayacağı bilgisini verdi.

HER GECE SALDIRIYORLAR

Bölgedeki bir çiftlikte kâhyalık yapan Zeynel Karaman, vahşi hayvanları havaya ateş açarak korkuttuğunu belirtti. Karaman, geçen hafta yaşanan olayı anlatırken “Gece yarısından sonra köpeğimin havlamasına uyandım. Köpeğimi boynundan ve kulağından yakalamışlardı. Havaya ateş ettim. Bazı arkadaşlarımın ahırındaki hayvanları öldürmüşler. Neredeyse her gece saldırı var” diye konuştu. Kurtların yaraladığı köpeğinin önceki gün kendisine saldırarak elini ısırdığını söyleyen Karaman, “Bana hep sadık olan köpek, saldırıp elimi parçaladı. 11 dikiş atıldı, kuduz iğnesi oldum. Kurtların saldırısı nedeniyle vahşileşmiş olabilir” ifadesini kullandı.

‘BÜYÜK ZARARIMIZ VAR’

Bölgede yarış atı çiftliği bulunan sanatçı Faruk Tınaz, vahşi hayvanların bir tayını bacağından yaraladıklarını söyleyerek, daha önce bölgeye kurtların indi- ğini duymadığını kaydetti. Tınaz, “Çiftlikte 30’a yakın atım var. Bu olaylara her gün bir yenisi ekleniyor. Acilen önlem alınmasını bekliyoruz. Bölgedeki birçok yetiştiricinin de büyük zararı var” dedi.