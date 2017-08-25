Olağanüstü hal kapsamında göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 693 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni KHK ile toplam 57 kişi göreve iade edildi. İşte yeni KHK ile göreve iade edilen personel isim listesi...

YENİ KHK İLE GÖREVE İADE EDİLENLERİM TAM LİSTESİ

YENİ KHK İLE GÖREVE İADE EDİLEN PERSONEL İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

693 Sayılı KHK'da, göreve iade edilen kişilerin listesine de yer verildi.

Buna göre, TBMM'den 2, TRT'den 1, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 28, SGK'dan 3, İçişleri Bakanlığından 1, Emniyet Genel Müdürlüğünden 1, mahalli idarelerden 1, Milli Eğitim Bakanlığından 5, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 9, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 5, yükseköğretim kurumlarından 1 kişi memuriyetlerine iade edildi.

Ayrıca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 3 kişinin isimleri ilgili KHK'nın ekindeki listenin ilgili sıralarından çıkarıldı. Söz konusu KHK hükümleri, bu kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ortadan kalktı.

Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 10 gün içinde göreve başlamayanlar "çekilmiş" sayılacak. Bu kapsamda, göreve başlayanlara da kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları güne kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenecek.

Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacak. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilecek.

Bu maddeye ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yürütülecek.

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